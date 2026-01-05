Adiós al Plan Hogar: de qué se trata el nuevo esquema SEF y cómo se tienen que inscribir para tener subsidio en la garrafa

El Gobierno eliminó el Plan Hogar y lo reemplazó por un nuevo régimen de subsidios para garrafas que exige reinscripción. El beneficio se aplicará como descuento directo en la compra, con medios de pago electrónicos y requisitos de ingresos y vulnerabilidad.

El Gobierno nacional oficializó la eliminación del Plan Hogar y puso en marcha un nuevo esquema denominado Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), que reemplaza por completo al sistema anterior. A partir de este cambio, quienes eran beneficiarios del Plan Hogar deberán inscribirse nuevamente si desean continuar recibiendo asistencia para la compra de garrafas.

Según informó la Secretaría de Energía, el nuevo régimen incorpora a los usuarios vulnerables que consumen gas envasado y establece una modalidad distinta de otorgamiento del subsidio. A diferencia del esquema previo, ya no se realizarán pagos a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses). En su lugar, el beneficio se aplicará directamente como un descuento al momento de comprar la garrafa, utilizando medios de pago virtuales.

La inscripción debe realizarse a través de la web oficial de subsidios de la Secretaría de Energía y el plazo máximo para completar el trámite es de seis meses. Durante ese período, se garantizará la continuidad de la ayuda estatal para quienes ya formaban parte del Plan Hogar, siempre que cumplan con los requisitos establecidos.

Desde el Gobierno recordaron que durante la presidencia de Javier Milei los pagos del Plan Hogar no fueron mensuales y que, además, el monto del subsidio había quedado muy desfasado frente al costo real de las garrafas. En ese contexto, el nuevo esquema busca resultar más conveniente y eficiente para los beneficiarios.

¿Cómo inscribirte al SEF?

Para acceder al SEF, los titulares del ex Plan Hogar deberán acreditar ingresos iguales o inferiores a tres Canastas Básicas Totales, según datos del Indec, lo que actualmente equivale a $3.641.397 para un hogar tipo 2.

También se contemplan situaciones de vulnerabilidad específicas, como la presencia de integrantes con Certificado Único de Discapacidad (CUD), Pensión Vitalicia para excombatientes o Certificado de Vivienda del ReNaBaP.

Al momento de la inscripción, será necesario contar con el número de CUIL de todos los mayores de 18 años del hogar, el Documento Nacional de Identidad del titular y una dirección de correo electrónico personal.

En cuanto al funcionamiento del nuevo subsidio, se confirmó que el descuento se aplicará únicamente cuando la compra de la garrafa se realice con un medio de pago electrónico, por lo que no se podrá acceder al beneficio en operaciones en efectivo. Si bien aún no se detalló el porcentaje exacto del descuento, el trámite ya se encuentra habilitado y debe realizarse de manera personal, exclusivamente por internet y sin intermediarios.