¿Querés vivir más y mejor? Harvard revela los 5 alimentos que pueden ayudarte a lograrlo

En tiempos donde la expectativa de vida crece pero también lo hacen las enfermedades crónicas, la alimentación vuelve a ocupar un lugar central en la conversación sobre el envejecimiento saludable. Desde la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard, especialistas en nutrición y neurociencia identificaron cinco grupos de alimentos que, incorporados de forma regular, pueden mejorar la calidad de vida y favorecer la longevidad.

Los frutos secos y semillas encabezan la lista por su alto contenido de grasas saludables, antioxidantes y fibra. Almendras, nueces, semillas de chía y girasol ayudan a reducir la inflamación celular y protegen el sistema cardiovascular. Un estudio publicado en The New England Journal of Medicine reveló que quienes consumen frutos secos al menos cinco veces por semana tienen un 20% menos de riesgo de muerte por causas generales.

Las verduras de hoja verde como espinaca, kale, acelga y rúcula aportan nutrientes clave como vitamina K, folato y hierro. Estos compuestos están vinculados a la salud ósea, la función cognitiva y la prevención de enfermedades neurodegenerativas. “Una porción diaria de hojas verdes puede mejorar la memoria y reducir el deterioro cognitivo en adultos mayores”, afirma la psiquiatra nutricional Uma Naidoo, autora del libro This Is Your Brain on Food.

Los frutos rojos, por su parte, se destacan por su concentración de antocianinas, compuestos antioxidantes que protegen las células del daño oxidativo. Arándanos, frutillas y moras tienen bajo índice glucémico y son aliados de la salud cerebral. Investigaciones de Harvard señalan que el consumo frecuente de estos frutos está asociado a una menor incidencia de demencia y enfermedades cardiovasculares.

Los granos integrales como avena, quinoa, arroz integral y cebada ofrecen fibra, vitaminas del complejo B y minerales esenciales. Ayudan a regular el azúcar en sangre, mejorar la digestión y mantener niveles saludables de colesterol. Harvard recomienda priorizar estos granos frente a sus versiones refinadas, por su impacto positivo en la salud metabólica y su rol en la prevención de diabetes tipo 2.

Por último, las legumbres —lentejas, garbanzos, porotos y arvejas— son una fuente económica y sostenible de proteínas vegetales, hierro y zinc. Su consumo regular está vinculado a una mejor salud intestinal, mayor saciedad y menor riesgo de enfermedades crónicas. “Las legumbres son clave para una dieta saludable y accesible, especialmente en contextos de inflación alimentaria”, sostiene la nutricionista argentina Laura Romano.

La propuesta de Harvard no apunta a dietas restrictivas ni modas pasajeras, sino a construir hábitos sostenidos que prioricen alimentos naturales, variados y ricos en nutrientes. Incorporar estos cinco grupos a la rutina diaria, junto con actividad física y buen descanso, puede marcar una diferencia real en el envejecimiento saludable y en la prevención de enfermedades crónicas. Vivir más también implica vivir mejor.