Fiestas de fin de año, ¿Por qué muchos no pueden disfrutarlas?

En medio de la euforia colectiva, es común experimentar una sensación de vacío o ansiedad en reuniones y celebraciones. Expertos explican que este fenómeno se debe a una combinación de presión social, fatiga emocional y la brecha entre la expectativa y la realidad. Aprendé a vivir las Fiestas de manera diferente.

La temporada de celebraciones y reuniones sociales, a pesar de ser comercializada como un tiempo de alegría ininterrumpida, a menudo se convierte en una fuente significativa de estrés y desilusión para muchas personas.

“La sensación de ‘no estoy disfrutando de esto’, ‘tengo que estar feliz’, es intensa para muchos. Así mientras el mundo a nuestro alrededor parece regocijarse es un sentimiento legítimo y sorprendentemente común, muchos no pueden vivirlo de esa manera. En psicología, entender este fenómeno es el primer paso para transformarlo”, argumenta el psicólogo Marcelo Ceberio.

-¿No es mejor no juntarse?

“Sí, en realidad lo importante es escucharnos atentamente, y ser coherentes para pasarla lo mejor posible. Hay gente que es tóxica en el mundo de los afectos, y es importante en este punto, poder alejarnos de la culpa”.

Las raíces del desencanto

“El malestar o la incapacidad para conectar con el disfrute en fiestas no es una falla personal, sino una compleja reacción a factores psicológicos y sociales. Entre ellos:

– La tiranía de la expectativa ideal

Uno de los principales detonantes es la brecha entre la expectativa y la realidad. Las películas, la publicidad y las redes sociales construyen una imagen de la fiesta perfecta: risas espontáneas, unidad familiar y felicidad desbordante. Cuando la realidad (con sus conflictos familiares, conversaciones incómodas o simple aburrimiento) no coincide con ese ideal, surge la frustración y la sensación de fracaso. Se espera que la alegría sea automática, y la obligación de sentirse feliz anula la posibilidad de sentir cualquier otra emoción.

-Sobrecarga sensorial y ansiedad social

Para las personas introvertidas o aquellas que manejan altos niveles de ansiedad social, los eventos ruidosos, concurridos y con estimulación constante son agotadores. Este fenómeno, conocido como sobrecarga sensorial, drena rápidamente la energía mental. El esfuerzo constante por mantener una “máscara social” o por participar en interacciones superficiales genera una fatiga emocional que se confunde fácilmente con el “no disfrute”.

-Fatiga por obligación y agotamiento emocional

Muchas reuniones se viven más como obligaciones sociales que como elecciones personales. Cumplir con agendas apretadas, viajar y mediar en dinámicas familiares complejas provoca un estado de agotamiento emocional o burnout. Si su batería emocional ya está en cero, es imposible generar la energía necesaria para experimentar alegría o conexión. El cuerpo y la mente simplemente están pidiendo descanso.

-Miedo al juicio y exceso de reflexión

Durante las reuniones, es común caer en la trampa del pensamiento excesivo (overthinking). Las personas se preguntan si están diciendo lo correcto, si lucen bien o si están siendo juzgadas. Este enfoque interno y autocrítico impide estar presente y conectar con el momento. El miedo subyacente al juicio de los demás bloquea la espontaneidad, que es esencial para el disfrute genuino”.

Estrategias prácticas para transformar la experiencia

Si el desinterés por las fiestas se convierte en una constante, existen estrategias psicológicas efectivas para recuperar el control de su bienestar sin aislarse por completo:

– Redefinir su propio significado de disfrute

El disfrute no tiene por qué ser explosivo o colectivo. Redefinir a una escala personal. Para un introvertido, puede ser tener una conversación significativa de diez minutos con una persona, o simplemente disfrutar de un plato de comida en silencio. Bajar las expectativas: permítase sentirse neutral o simplemente tranquilo, en lugar de obligarse a la euforia.

-Establecer límites de tiempo y espacio

Implementar un plan de “escape” puede reducir drásticamente la ansiedad. Antes de asistir, decida una hora máxima para retirarse y cumplirse. Esto se conoce como establecer límites temporales. Si la reunión se vuelve abrumadora, creá micropausas: retirarse al baño, salir a tomar aire fresco o usar el teléfono para un respiro de cinco minutos. Estos momentos de soledad son recargas necesarias.

– Enfoque en la calidad, no en la cantidad

En lugar de intentar hablar con todos, concentrarse en una o dos interacciones significativas. Buscar a una persona con la que tenga una conexión genuina y enfoque su energía en esa conversación. Esto satisface la necesidad psicológica de conexión profunda y reduce la fatiga de las interacciones superficiales.

-Prácticar la atención plena (Mindfulness)

Para contrarrestar el overthinking, practique el mindfulness. En lugar de concentrarse en lo que debería sentir o en el juicio de los demás, anclarse en el presente. Prestar atención a los sabores de la comida, a la textura de su ropa, o a la música de fondo. Esto desvía la atención de la crítica interna y permite que la experiencia se desarrolle de forma más orgánica.

Tener un rol activo

“A veces, sentirse pasivo en una reunión aumenta el malestar. Adquirir un rol que le dé estructura: ayudar a servir la comida, poner la música o ser el encargado de las bebidas ayuda mucho. Tener una tarea reduce la presión de socializar y da un propósito que resulta más cómodo que la interacción libre.

Al final, la clave no es forzarse a ‘disfrutar’ según el estándar social, sino diseñar una experiencia que respete sus propios límites de energía y sus necesidades emocionales. Permitirse la autenticidad es el camino más seguro hacia el bienestar, incluso en medio del ruido festivo”, concluyó el profesional. Mirá la nota en Cada Día.