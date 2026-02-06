Miopía infantil: un estudio revela que unas gotas pueden frenar su avance

La miopía infantil crece a nivel mundial y especialistas advierten que el tratamiento no se limita al uso de anteojos: estudios científicos confirman que la atropina en baja concentración puede frenar su avance y hasta prevenir su aparición en niños con alto riesgo.

La miopía infantil es una problemática ocular en crecimiento a nivel mundial y cada vez preocupa más a especialistas y familias. Según datos actuales, uno de cada tres niños en el mundo tiene miopía, una condición que se ve potenciada por el uso excesivo de pantallas y la falta de actividades al aire libre.

En este contexto, un reciente estudio publicado en una revista científica internacional, realizado a partir de una revisión de investigaciones previas por profesionales del Hospital Austral de Buenos Aires, volvió a poner el foco en un tratamiento que va más allá del uso de anteojos: la atropina en muy baja concentración.

El oftalmólogo Carlos Kotlik, especialista en miopía infantil, explicó que la atropina es una droga conocida desde hace más de 200 años y que, utilizada en dosis extremadamente diluidas, logra ralentizar el crecimiento excesivo del ojo, principal causa de la miopía, sin generar efectos adversos en la visión cercana ni dilatar la pupila.

Según detalló el profesional, los primeros estudios —conocidos como Atom 1— demostraron que la atropina frenaba la progresión de la miopía, pero provocaba dificultades para ver de cerca. Sin embargo, investigaciones posteriores (Atom 2) confirmaron que al usarla 100 veces más diluida, el tratamiento es seguro, eficaz y bien tolerado por los niños.

Además, estudios más recientes (Atom 3) indicaron que la atropina también puede utilizarse de forma preventiva en niños que aún no son miopes pero tienen alto riesgo de desarrollar la condición, como aquellos con antecedentes familiares o que pasan muchas horas frente a pantallas.

Kotlik señaló que el tratamiento con gotas puede combinarse perfectamente con el uso de anteojos y destacó que, en la actualidad, incluso hay más niños tratados con atropina que con lentes, debido a su eficacia y bajo costo.

La miopía se manifiesta principalmente con dificultad para ver de lejos, guiñar los ojos, acercarse demasiado a pantallas o textos y problemas para ver la pizarra en la escuela. Detectarla a tiempo es clave para evitar que avance de manera significativa durante el crecimiento.

Recomendaciones para prevenir y frenar la miopía infantil