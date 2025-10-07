El poder oculto de la lavanda en la lucha contra los hongos

Aunque suele asociarse al bienestar emocional y la aromaterapia, también ofrece propiedades fungicidas que pueden aplicarse en la limpieza del hogar. Su uso como desinfectante natural permite combatir moho y humedad en baños, cocinas y textiles.

En el universo de los remedios caseros, hay ingredientes que pasan desapercibidos hasta que alguien los redescubre. La lavanda, esa planta que muchos asocian con sahumerios, almohadones perfumados o aceites para dormir mejor, está empezando a ocupar otro rol: el de aliada silenciosa en la limpieza del hogar. Y no solo por su aroma. Su capacidad para combatir hongos de humedad la convierte en una herramienta potente y natural que vale la pena tener a mano.

Según datos relevados por el Instituto de Salud Ambiental de Buenos Aires, más del 65% de los hogares urbanos presentan algún tipo de proliferación de moho en zonas como baños, cocinas y dormitorios. La humedad, sumada a la falta de ventilación, crea el caldo de cultivo perfecto para hongos que afectan no solo la estética del hogar, sino también la salud respiratoria. Frente a este escenario, la lavanda aparece como una alternativa eficaz, económica y libre de químicos agresivos.

“La lavanda tiene propiedades antifúngicas comprobadas, gracias a compuestos como el linalol y el acetato de linalilo”, explica Laura González, especialista en limpieza consciente y autora del sitio La Botica de Laura. “No solo inhibe el crecimiento de hongos, sino que también actúa como desinfectante y repelente de insectos. Es ideal para quienes buscan soluciones más naturales y menos tóxicas en su rutina doméstica”.

El uso más popular —y efectivo— es el spray casero antihongos. La receta es sencilla: mezclar 250 ml de agua con 20 gotas de aceite esencial de lavanda y colocar la solución en un frasco con pulverizador. Se aplica sobre superficies propensas al moho, como juntas de cerámica, cortinas de baño, alfombras o rincones húmedos. Se deja actuar cinco minutos y se retira con un paño seco. Este preparado puede usarse dos veces por semana como método preventivo y también como tratamiento puntual.

Además de su acción fungicida, la lavanda ofrece un plus emocional. Su aroma ayuda a reducir el estrés, mejorar el descanso y generar una atmósfera más amable en el hogar. En tiempos donde la casa se convirtió en refugio, oficina y espacio de cuidado, estos detalles no son menores. “La limpieza ya no es solo una tarea funcional, también es una forma de autocuidado”, señala González.

La lavanda, entonces, deja de ser un adorno sensorial para convertirse en protagonista de una limpieza más consciente. Su poder oculto —ese que combate hongos, desinfecta y perfuma— está al alcance de cualquiera que quiera probar. Y como suele pasar con los buenos descubrimientos, una vez que se lo incorpora, cuesta volver atrás.