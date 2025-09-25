El eco de tu corazón: una inteligencia artificial decodifica tu voz para salvarte la vida

Un revolucionario software transforma el smartphone en una herramienta de diagnóstico precoz, marcando un antes y un después en la lucha contra una de las principales causas de muerte global.

En un avance que podría transformar la medicina preventiva, investigadores de la Universidad Internacional de Florida (FIU) desarrollaron una aplicación de inteligencia artificial capaz de detectar enfermedades cardíacas mediante el análisis de sonidos del corazón. El sistema, aún en fase experimental, demostró una efectividad del 95% en la identificación de anomalías cardíacas en estudios realizados con ratones, y ahora busca validarse en humanos.

La idea surgió de una observación curiosa: Joshua Hutcheson, profesor asociado en FIU, notó que los nódulos que alteran la voz de los cantantes líricos también se forman en la válvula aórtica del corazón. Esta coincidencia lo llevó a pensar que las enfermedades cardíacas podrían modificar los sonidos del latido, y que esos cambios podrían ser detectados por un algoritmo entrenado para reconocer patrones acústicos anómalos.

Junto a la investigadora Valentina Dargam, Hutcheson desarrolló un sistema que se alimenta de grabaciones de latidos cardíacos para que la IA aprenda a distinguir entre sonidos normales y patológicos. “Utilizamos inteligencia artificial en señales de sonido previamente registradas para que el sistema pueda diferenciar si hay enfermedades cardíacas o no”, explicó Dargam en diálogo con la agencia EFE.

Aunque los médicos pueden identificar si un sonido cardíaco es anormal, determinar de forma inmediata la patología específica sigue siendo un desafío. Según Dargam, “es casi imposible que detecten una anomalía en el latido del corazón e inmediatamente diagnostiquen la enfermedad que sufre el paciente”. En ese vacío diagnóstico, la IA aparece como una herramienta complementaria de gran valor.

La aplicación, que aún no está disponible para uso masivo, se encuentra en proceso de adaptación para humanos gracias a una alianza entre FIU y Baptist Health South Florida. Esta colaboración permite recolectar una base de datos diversa de sonidos cardíacos humanos, con el objetivo de replicar los resultados obtenidos en modelos animales.

El contexto epidemiológico refuerza la urgencia de este desarrollo: según la Organización Mundial de la Salud, las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en el mundo, responsables de más de 17 millones de fallecimientos anuales. Detectarlas en etapas tempranas podría reducir significativamente la mortalidad, especialmente en regiones con acceso limitado a especialistas.