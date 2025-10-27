Comer bien para sentirse mejor: los alimentos que cuidan la salud mental

La relación entre alimentación y estado de ánimo dejó de ser intuición popular: estudios recientes confirman que ciertos nutrientes influyen directamente en el equilibrio emocional.

En un contexto donde la salud mental ocupa un lugar central en las agendas sanitarias, la nutrición emerge como un factor clave. Según la Organización Mundial de la Salud, más de 300 millones de personas sufren depresión en el mundo, y los trastornos del ánimo afectan a una de cada ocho personas. Frente a este escenario, la ciencia avanza en identificar alimentos que pueden contribuir a mejorar el bienestar emocional.

Una investigación publicada por EatingWell destaca cinco alimentos que, por su composición nutricional, ayudan a regular el ánimo y potenciar la función cerebral. Entre ellos se encuentran el salmón, rico en omega-3; los arándanos, con alto contenido de antioxidantes; las nueces, fuente de magnesio; el chocolate amargo, que aporta triptófano y flavonoides; y los vegetales de hoja verde, como la espinaca, por su aporte de folato.

La dietista estadounidense Roxana Ehsani, citada en varios medios, sostiene que “la comida tiene un enorme poder. Las frutas y verduras son fundamentales para mejorar el estado de ánimo, mientras que los alimentos pobres en nutrientes se asocian con mayores tasas de depresión”. Su afirmación se enmarca en una tendencia creciente: la psiquiatría nutricional, disciplina que estudia cómo la dieta impacta en la salud emocional.

Otro concepto clave es el eje intestino-cerebro, un sistema de comunicación bidireccional que vincula el bienestar digestivo con el funcionamiento neuronal. Una microbiota equilibrada, alimentada con fibra y probióticos, puede influir positivamente en la producción de neurotransmisores como la serotonina, responsable de regular el ánimo y el sueño.

Por el contrario, el consumo excesivo de azúcares refinados y ultraprocesados se asocia con mayor riesgo de depresión, ansiedad y fatiga crónica. Un estudio publicado en Harvard Health Publishing advierte que las dietas altas en harinas blancas y grasas trans pueden alterar el equilibrio químico del cerebro y afectar la respuesta emocional ante el estrés.

En Argentina, el Ministerio de Salud impulsa desde 2023 campañas de alimentación consciente con foco en salud mental, especialmente en adolescentes y adultos mayores. Incorporar estos alimentos en la dieta diaria, junto con hábitos como el ejercicio, el descanso adecuado y la conexión social, puede ser una estrategia efectiva para mejorar el bienestar emocional de forma sostenible.