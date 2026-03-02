Vuelve Sabores Mendocinos, un clásico de McDonald’s

Se trata de un menú regional, que solo se vive a pleno en estos tiempos y que surgió para conmemorar la Fiesta Nacional de la Vendimia, y ya se hizo tradición para los amantes de los festejosvendimiales y los turistas que visitan nuestra provincia.

Ya se encuentra disponible la nueva edición de Sabores Mendocinos de McDonald’s, un menú regional, que solo se vive a pleno en estos tiempos y que surgió para conmemorar la Fiesta Nacional de la Vendimia, y ya se hizo tradición para los amantes de los festejosvendimiales y los turistas que visitan nuestra provincia.

Desde el año 2003 nos hacemos presentes en este momento tan importante para Mendoza con un menú especial, que intenta conectar con los consumidores a través de ingredientes locales y regionales. Por tiempo limitado, durante los meses de febrero y marzo y exclusivamente para los 8 locales de Mendoza, ofrecemos a nuestros clientes, hamburguesas con sabores que puedan identificar con la región, con el objetivo de afianza nuestra presencia y compromiso cultural.

Esta nueva edicióncuenta con una hamburguesa que conquistará los paladares más exigentes, elaborada con pan de papa, dos jugosos medallones de carne, queso blanco, huevo,cebolla grillada, y salsa mayonesa con hierbas y especias. Además, el menú incluye las clásicas papas y un vino en lata de 269 ml, Tintillo Malbec Bonarda de Bodega Santa Julia.

Creemos también que este menú, propone llevar nuestra bebida nacional a nuevos territorios y ocasiones de consumo; hacia situaciones espontáneas y relajadas, combinando hamburguesas con vinos frescos, frutados y fáciles de beber.

“Estamos orgullosos de poder seguir un año más presentando unmenú único, el cual pone en relieve la importancia del contexto y homenajea la cultura local” explica Luis Zamboni Presidente de Arcos Mendocinos.

Calidad asegurada, Certificación internacional

Toda la línea de productos e ingredientes de McDonald’s está regida por altos estándares de calidad que están validados internacionalmente y que apuntan a asegurar su trazabilidad.Todos los procesos involucrados en la cadena de valor están alineados a los valores de la compañía y cumplen las mejores prácticas productivas.

Los proveedores siguen rigurosos estándares de calidad, que no solo involucran el tratamiento de la materia prima, sino también a la sustentabilidad y responsabilidad social en el proceso.