Vinos, tendencias, networking y las mejores experiencias: así se vivió Expo VEA Vendimia 2026

La 14° edición de Expo VEA Vendimia reunió a más de 8000 personas durante tres jornadas en el Auditorio Ángel Bustelo de Mendoza, con degustaciones, novedades y sorprendentes e innovadoras experiencias para celebrar el inicio de la temporada.

La 14° edición de Expo VEA Vendimia 2026 volvió a convertir al Auditorio Ángel Bustelo en uno de los puntos de encuentro más convocantes de la temporada en Mendoza. En el marco de la Vendimia, el evento reunió durante tres jornadas a más de 8000 personas, que recorrieron distintos espacios y experiencias bajo el concepto “Expo VEA Vendimia, con V de Viví la Vendimia en VEA”. Además, contó en su jornada inaugural, con la presencia del gobernador Alfredo Cornejo y las más relevantes autoridades provinciales.

La propuesta integró un amplio circuito de bebidas con vinos y espumantes de reconocidas bodegas, cervezas nacionales e importadas y coctelería con base en bebidas blancas, junto con un recorrido gastronómico con degustaciones de productos frescos como carnes, frutas y verduras y elaborados como rotisería, panadería y pastelería.

Entre los espacios más destacados estuvieron las catas guiadas a cargo de winemakers y sommeliers, el nuevo sector de elaborados, especialmente diseñado para potenciar la experiencia de degustación y las propuestas de marca propia; y el CoffeeFest, que invitó a explorar variedades y preparaciones a base de café de la mano de baristas especializados.

El clima de la expo se completó con DJ’s en cada set, juegos y entretenimientos, espacios de descanso y un speakeasy como instancia especial dentro del recorrido, sumando una propuesta diferencial dentro de la experiencia general.

Asimismo, el espacio de networking reunió a los principales referentes gubernamentales, empresariales y líderes de opinión de la industria en la provincia.

Del mismo modo, como parte de la iniciativa “Somos Responsables”, el evento reforzó su enfoque en el consumo responsable a través de distintas acciones en el predio, acompañando una experiencia cuidada de principio a fin.

De esta forma, Vea demuestra una vez más su liderazgo en la temporada de Vendimia con el evento emblema de la marca, que además confirma el propósito de Cencosud de “servir de forma extraordinaria en cada momento”.