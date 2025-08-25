Viajar sin barreras: la historia mendocina que convirtió la accesibilidad en una revolución virtual

Roberto Martínez ideó una herramienta que permite recorrer espacios reales desde cualquier dispositivo, derribando barreras físicas y geográficas.

Lo que comenzó como una necesidad personal se transformó en una solución tecnológica que hoy impacta en el turismo, el mercado inmobiliario y el sector comercial. Desde Mendoza, Roberto Martínez —persona con movilidad reducida— ideó una herramienta que permite recorrer espacios reales desde cualquier dispositivo, derribando barreras físicas y geográficas.

De la frustración a la innovación

“Dependía de mis hijas para grabar un video desde la vereda y decidir si podía entrar a un comercio”, recuerda Martínez. Tras comenzar a usar silla de ruedas, se enfrentó a una ciudad con múltiples obstáculos. Así nació El Faro 360, una empresa que virtualiza espacios mediante recorridos inmersivos en 360°, permitiendo a cualquier persona —con o sin discapacidad— explorar previamente un lugar antes de visitarlo.

La propuesta inicial apuntaba a resolver un problema de accesibilidad, pero pronto reveló un potencial mucho mayor.

De la inclusión al turismo inmersivo

Con el tiempo, El Faro 360 evolucionó hacia VISIONA, una plataforma que ofrece experiencias turísticas virtuales de alta calidad. No se trata de vender paquetes, sino de generar una conexión emocional con el destino: bodegas, hoteles, alojamientos y operadores de turismo aventura pueden mostrar sus espacios en formato interactivo, con fotos HDR, videos y recorridos guiados.

“Queremos que el viajero sienta que ya empezó su viaje”, explican desde la empresa. Y lo logran: desde Mendoza, ya proyectan expandirse a otras provincias y países.

Aplicaciones en otros sectores

Hoy, la tecnología desarrollada por El Faro 360 también se aplica en:

Inmobiliarias: recorridos virtuales de propiedades, con interacción en tiempo real

Comercios automotrices: visualización detallada de vehículos

Locales comerciales: visitas guiadas digitales que mejoran la conversión

Más de 13 inmobiliarias ya utilizan la herramienta, que permite a los clientes recorrer espacios sin moverse de casa y tomar decisiones informadas.

Una propuesta de valor con impacto social

La iniciativa se sostiene sobre tres pilares:

1. Accesibilidad y democratización del turismo

2. Innovación tecnológica con calidad cinematográfica

3. Conexión emocional entre el usuario y el espacio

Desde una experiencia personal, Roberto Martínez creó una solución que hoy permite a miles de personas —con movilidad reducida, limitaciones geográficas o simplemente falta de tiempo—acceder a lugares que antes les estaban vedados.

Para conocer más sobre la propuesta, se puede visitar El Faro 360 o explorar la plataforma VISIONA.

