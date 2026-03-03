Toyota Yacopini presentó en Mendoza el nuevo Yaris Cross

El concesionario oficial Toyota Yacopini presentó en Mendoza el nuevo Toyota Yaris Cross, un SUV compacto que marca el ingreso de la marca a un segmento donde no tenía presencia. Con versiones híbridas, diseño urbano y espíritu aventurero, el modelo ya está disponible en la provincia.

El concesionario oficial Toyota Yacopini lanzó oficialmente en la provincia el nuevo Toyota Yaris Cross, un modelo que desembarca en un segmento donde la marca no tenía presencia y que combina diseño SUV, tecnología y versiones híbridas.

El evento reunió a clientes, prensa y directivos, en una noche acompañada por música, gastronomía y propuestas pensadas para celebrar la llegada del nuevo vehículo.

Desde la concesionaria destacaron que el modelo tuvo una fuerte respuesta incluso en la etapa de preventa. El Yaris Cross apunta a un público que busca un auto más alto, cómodo para la ciudad pero con espíritu SUV, y con el diferencial de la motorización híbrida.

Uno de los puntos que más interés genera es justamente su sistema híbrido, que combina motor naftero y eléctrico sin necesidad de enchufe. El vehículo gestiona automáticamente el uso de cada motor, lo que permite una conducción silenciosa en determinados momentos y un consumo reducido, con un promedio cercano a los 4 litros cada 100 kilómetros.

El nuevo Yaris Cross ya se encuentra disponible en las tres sucursales de Toyota Yacopini: Rodríguez Peña 1600, Avenida San Martín y 25 de Mayo, y en San Rafael.

Con esta incorporación, la marca apuesta fuerte en Mendoza con un modelo que promete eficiencia, tecnología y una nueva experiencia de manejo dentro del segmento SUV.