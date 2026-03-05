Territorio Yacopini presentó BYD en Mendoza y abrió paso a una nueva era eléctrica

La automotriz BYD, líder mundial en vehículos eléctricos e híbridos, desembarcó oficialmente en Mendoza de la mano de Territorio Yacopini. El lanzamiento convocó a empresarios, clientes e invitados que conocieron de cerca la propuesta de electromovilidad,

Mendoza suma un nuevo jugador al mercado automotor. De la mano de Territorio Yacopini, la firma BYD, reconocida a nivel global por su liderazgo en nuevas energías, realizó su desembarco oficial en la provincia con un evento que dejó en claro hacia dónde apunta el futuro de la movilidad.

Con una convocatoria multitudinaria, el lanzamiento reunió a clientes, empresarios e invitados especiales que pudieron conocer de cerca una marca que ya es número uno en ventas mundiales dentro del segmento de vehículos electrificados. Aunque de origen chino, BYD se posiciona hoy como un referente global en electromovilidad.

El diferencial es claro: la automotriz no comercializa vehículos 100% a combustión. Su gama está compuesta exclusivamente por modelos eléctricos e híbridos, con foco en la sustentabilidad y la eficiencia energética. El mensaje fue contundente: el futuro es eléctrico y ya está disponible en Mendoza.

En el nuevo espacio BYD Yacopini, los interesados pueden acercarse a conocer y realizar test drive de modelos como Yuan Pro, Dolphin Mini, Atto 2 y Song Pro, todos equipados con tecnología innovadora y pensados para transformar la experiencia de conducción.

Quienes asistieron al evento destacaron no solo la magnitud de la presentación, sino también el impacto tecnológico de los vehículos exhibidos. La llegada de BYD representa, para muchos, un paso clave hacia la modernización del parque automotor local y la inserción de Mendoza en la tendencia global de movilidad sustentable.