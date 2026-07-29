Se acerca Under Armour Guaymallén 21 kilómetros

La carrera ofrecerá recorridos de 5, 10 y 21 kilómetros y se desarrollará por las calles de Guaymallén.

Se viene la Under Armour Guaymallén, la competencia que ofrecerá recorridos de 5, 10 y 21 kilómetros, permitiendo que tanto corredores experimentados como quienes recién comienzan puedan sumarse a la experiencia.

Durante el lanzamiento, el intendente de Guaymallén, Marcos Calvente, remarcó que este tipo de iniciativas fortalecen la agenda deportiva de la provincia y fomentan la práctica de actividad física. Además, mencionó que la carrera está pensada no solo para atletas, sino también para familias que quieran disfrutar de una jornada al aire libre.

La edición 2026 vuelve a realizarse junto a Under Armour, marca que entregará a cada participante una remera técnica especialmente diseñada para el entrenamiento. Desde la organización señalaron que el objetivo es brindar una experiencia de calidad tanto dentro como fuera del circuito.

Por su parte, Mendoza Shopping, uno de los principales sponsors del evento, reafirmó su compromiso con las actividades que promueven hábitos saludables y el deporte como parte del estilo de vida.

La entrega de kits se llevará a cabo los días 6, 7 y 8 de agosto en el local de Under Armour de Mendoza Shopping, donde los corredores podrán retirar todo el material necesario para la competencia.

Con tres distancias disponibles (5K, 10K y 21K), la carrera buscará reunir a participantes de todas las edades en una nueva carrera en Guaymallén