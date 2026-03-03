Sabores Mendocinos: el clásico de Vendimia que reinventa el menú de McDonald’s en Mendoza

Sabores Mendocinos vuelve a Mendoza con una edición especial de McDonald’s por la Vendimia 2026: hamburguesa exclusiva, papas fritas y vino en lata de Bodega Santa Julia en un menú que ya es un clásico local.

En Mendoza, la Vendimia no solo se celebra con cosecha, espectáculos y tradición. También tiene su propio sabor. Y desde hace más de dos décadas, ese sabor se traduce en una propuesta que ya se volvió un clásico: Sabores Mendocinos, la edición especial que McDonald’s lanza exclusivamente en la provincia para homenajear la fiesta más emblemática de los mendocinos.

El lanzamiento oficial se realizó en la previa a la comercialización, en una jornada especial que marcó el inicio de una acción que el público ya espera cada año. “Hace más de 20 años empezamos a hacer algo para honrar la Vendimia, con un menú que tuviera que ver con el sabor y la cultura mendocina. Con el tiempo fue creciendo, innovamos, repetimos conceptos que funcionaron y hoy es casi un clásico. La gente nos pregunta qué va a haber este año”, explicó Luis Zambonini, presidente de Arcos Mendocinos.

La propuesta no solo conquista a los clientes locales, sino también a los turistas que llegan a la provincia durante esta temporada. La sorpresa es parte de la experiencia: un menú exclusivo para Mendoza que incluye vino, algo que para muchos visitantes resulta disruptivo y hasta inesperado. “Les parece muy entretenido poder acompañar una fiesta tan importante con un menú así”, señalaron.

Esta nueva edición cuenta con una hamburguesa que promete conquistar los paladares más exigentes. Está elaborada con pan de papa, dos jugosos medallones de carne, queso blanco, huevo, cebolla grillada y una salsa de mayonesa con hierbas y especias que aporta un sello distintivo. El menú se completa con las clásicas papas fritas y un vino en lata de 269 ml: Tintillo Malbec Bonarda de Bodega Santa Julia, sugerido para tomar bien frío y lograr un maridaje fresco y equilibrado.

Así, Sabores Mendocinos vuelve a demostrar que tradición e innovación pueden convivir en un mismo menú. En plena Vendimia, la identidad local también se celebra en formato hamburguesa, papas y vino en mano.