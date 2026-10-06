Padre Guilherme: se agotó la segunda preventa y arranca la última etapa

El sacerdote portugués, conocido como el “Padre DJ”, llega este miércoles a Mendoza y tendrá una agenda que incluye una visita al Penal de Almafuerte. Las últimas entradas para su show en el Teatro Griego Frank Romero Day ya están a la venta a $40.000.

La expectativa por la llegada del Padre Guilherme Peixoto a Mendoza sigue creciendo. El sacerdote portugués, reconocido internacionalmente por sus presentaciones de música electrónica, agotó las dos primeras etapas de venta y ya comenzó la última preventa de entradas para su esperado show en el Teatro Griego Frank Romero Day.

Las entradas tienen un precio único de $40.000 y se encuentran disponibles hasta agotar stock a través de EntradaWeb.

El Padre DJ llega este miércoles a Mendoza

El Padre Guilherme arribará este miércoles a la provincia para comenzar una agenda que combinará actividades culturales, institucionales y sociales antes de su presentación en el Teatro Griego.

Uno de los puntos destacados de su visita será el Penal de Almafuerte, donde participará de distintas actividades destinadas a la comunidad penitenciaria.

Durante la visita está prevista la inauguración de una nueva capilla, un espacio destinado a la contención y el acompañamiento espiritual.

Además, el sacerdote brindará una charla motivacional para los internos, con eje en la superación personal, los valores de la convivencia y el poder transformador de la fe y el arte.

Una propuesta que combina música y mensaje

El Padre Guilherme Peixoto alcanzó reconocimiento internacional luego de su presentación ante más de 1,5 millones de personas durante la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa.

Desde entonces, llevó su propuesta a distintos escenarios del mundo, donde combina la música techno con mensajes vinculados a la paz, la tolerancia y la fraternidad.

En Mendoza, esa propuesta llegará al escenario del Teatro Griego Frank Romero Day, en una noche que buscará unir música electrónica, cultura y un mensaje de encuentro.

Las últimas entradas, correspondientes a la última preventa, ya están disponibles a $40.000 y se venderán hasta agotar stock.