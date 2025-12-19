Las Heras celebra la Fiesta de las Colectividades con música y el chori más grande: ¿dónde y cuándo es?

Del 19 al 21 de diciembre, el Parque de la Familia será el escenario de una nueva edición de la Fiesta de las Colectividades en Las Heras, una propuesta impulsada por el municipio que combina gastronomía multicultural, emprendedores locales y actividades culturales para toda la familia. El evento se desarrollará durante tres jornadas consecutivas, de 19:00 a medianoche, con entrada libre.

La apertura, el viernes 19, estará marcada por una iniciativa solidaria y de gran impacto: la elaboración del choripán más grande del país. La acción será encabezada por el reconocido asador Martín Azcurra, de “El Chiquito Parrilla” de El Challao, y tendrá como objetivo alcanzar los 500 metros de extensión. Quienes asistan podrán acceder a una porción a cambio de un alimento no perecedero, que luego será destinado a fines solidarios.

El sábado 20, la propuesta girará en torno a la música y la nostalgia. El espectáculo “Que vuelvan los lentos”, a cargo de los DJ 5 MIX, ofrecerá una noche dedicada a los clásicos de las décadas del ’80, ’90 y 2000, pensada para el reencuentro, el baile y el disfrute en familia.

La programación continuará el domingo 21 con el paseo gastronómico multicultural y los espacios destinados a emprendedores, en una jornada que cerrará la celebración con música, sabores y tradiciones.

La Fiesta de las Colectividades se consolida así como un punto de encuentro para vecinos y visitantes de toda la provincia, promoviendo la identidad cultural, la integración y la solidaridad en un mismo lugar.