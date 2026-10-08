La Natural Race volvió a reunir al trail running en Mendoza

Una de las principales competencias de trail running de la provincia, que contó con más de 2.700 corredores provenientes de distintos puntos del país y de otros países de la región.

Mendoza fue escenario de una nueva edición de la Natural Race, una de las principales competencias de trail running de la provincia, que contó con más de 2.700 corredores provenientes de distintos puntos del país y de otros países de la región.

La competencia ofreció distancias de 7, 12, 15, 21, 42 y 60 kilómetros, con recorridos por distintos sectores de la montaña mendocina. En esta edición, las pruebas de 42 y 60 kilómetros tuvieron su largada desde el Perilago, en la costa norte de potrerillos

Uno de los objetivos de la organización fue promover los paisajes de Mendoza y generar una experiencia que permitiera a corredores nacionales e internacionales conocer y disfrutar de sus escenarios naturales. El circuito incluyó lugares icónicos del piedemonte, algunos de ellos poco habituales para este tipo de actividades.

El Parque Deportivo de Montaña funcionó como epicentro de la jornada, donde se vivió una verdadera fiesta del trail running. La llegada de visitantes también tuvo impacto en el sector turístico: desde la organización señalaron que uno de los hoteles que trabajó con el evento alcanzó el 100% de ocupación.

La propuesta también fue destacada por autoridades provinciales, quienes señalaron que el crecimiento de la competencia contribuye a posicionar a Mendoza dentro del calendario nacional de carreras de montaña.

Además del impacto turístico y deportivo, durante la jornada se puso en valor la importancia de la actividad física y el contacto con la naturaleza. El compañerismo y el disfrute de los corredores fueron parte de una jornada que volvió a poner al piedemonte mendocino en el centro de la escena deportiva.