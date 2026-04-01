La Feria del Deporte celebró su 15ª edición y se entregaron lo premios “Llama Deportiva”

La Feria del Deporte de Mendoza celebró su 15ª edición con una jornada dedicada a la promoción de disciplinas y el reconocimiento a atletas locales, en la que también se entregaron los premios “Llama Deportiva” a destacados deportistas de la provincia.

Con entusiasmo la Confederación Mendocina de Deportes llevó adelante una nueva edición de la Feria del Deporte, un espacio pensado para visibilizar la diversidad de disciplinas y acercar a la comunidad a nuevas experiencias. En el mismo marco, se realizó la 15ª entrega de los premios Llama Deportiva, que reconocen el esfuerzo y los logros de atletas locales.

La feria tuvo como objetivo principal mostrar la amplia oferta deportiva disponible, tanto desde los municipios como desde clubes e instituciones. Durante la jornada, familias y jóvenes pudieron recorrer distintos stands, conocer propuestas y descubrir actividades que muchas veces quedan fuera del circuito más popular.

“Es una oportunidad para que los chicos vean que hay otros deportes más allá de los tradicionales”, destacaron desde la organización. En ese sentido, el evento buscó romper con ciertos prejuicios.

Si bien desde la Confederación remarcan que su rol principal es articular el trabajo de las distintas federaciones y generar beneficios para el conjunto, también destacan la importancia simbólica de estos premios. “Nos alegra el alma poder reconocer a quienes hacen un gran esfuerzo y alcanzan sus objetivos”, expresaron.

Así, la jornada combinó promoción, inclusión y reconocimiento, consolidándose como un evento clave en el calendario deportivo. Una propuesta que no solo impulsa la práctica deportiva, sino que también pone en valor el compromiso y la dedicación de quienes forman parte de este ámbito.