La cumbia que baila el país llega a Mendoza: Gerardo Farías y La Sonora en Salón Infinito

La cumbia que baila el país llega a Mendoza: Gerardo Farías y La Sonora en Salón Infinito

Protagonistas

Gerardo Farías y La Sonora, Didi, la dueña de tu corazón, y Turko Karin con Karabana se presentan este sábado 3 de octubre, desde las 22, en Salón Infinito. Una invitación a cenar, disfrutar de la música en vivo y sumarse al baile en Guaymallén.

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Redacción ElNueve.com

Hay canciones que apenas empiezan a sonar despiertan las ganas de cantar y bailar. La cumbia  atraviesa generaciones, acompaña celebraciones y reúne a amigos y familias alrededor de una  misma fiesta. Con ese espíritu, Salón Infinito prepara una noche dedicada a la música  tropical en Mendoza

Este sábado 3 de octubre, desde las 22, el escenario recibirá a Gerardo Farías y La Sonora,  Didi, la dueña de tu corazón, y Turko Karin con Karabana. La programación reunirá tres  propuestas en vivo para una salida que combina música, gastronomía y baile. 

El encuentro será en Agustín Álvarez 421, Rodeo de la Cruz, Guaymallén y se peuden realziar reservas al 261 6 663 2476

Cena, shows en vivo y baile: la propuesta de Salón Infinito para este sábado  

La experiencia comienza alrededor de la mesa. El salón propone llegar, compartir una cena y  disfrutar de tragos mientras se prepara el clima para los espectáculos. Después, la música toma  el protagonismo y la invitación es a acompañar los shows, cantar y salir a bailar. 

Una propuesta para quienes buscan organizar una salida completa, con espacio para conversar,  encontrarse y vivir de cerca las presentaciones de los artistas. En pareja, con amigos o en  familia, la noche tendrá a la cumbia como punto de encuentro. 

La cumbia que baila el país, en una misma noche  

Gerardo Farías y La Sonora, Didi y Turko Karin con Karabana serán los protagonistas de una  fecha que invita a disfrutar del ritmo tropical en vivo.  Ese espíritu popular, presente en fiestas, reuniones y pistas de todo el país, tendrá su cita. 

El encuentro será en Agustín Álvarez 421, Rodeo de la Cruz, Guaymallén.  Reservas al 261 6 663 2476.

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