La cumbia que baila el país llega a Mendoza: Gerardo Farías y La Sonora en Salón Infinito

Gerardo Farías y La Sonora, Didi, la dueña de tu corazón, y Turko Karin con Karabana se presentan este sábado 3 de octubre, desde las 22, en Salón Infinito. Una invitación a cenar, disfrutar de la música en vivo y sumarse al baile en Guaymallén.

Hay canciones que apenas empiezan a sonar despiertan las ganas de cantar y bailar. La cumbia atraviesa generaciones, acompaña celebraciones y reúne a amigos y familias alrededor de una misma fiesta. Con ese espíritu, Salón Infinito prepara una noche dedicada a la música tropical en Mendoza.

Este sábado 3 de octubre, desde las 22, el escenario recibirá a Gerardo Farías y La Sonora, Didi, la dueña de tu corazón, y Turko Karin con Karabana. La programación reunirá tres propuestas en vivo para una salida que combina música, gastronomía y baile.

El encuentro será en Agustín Álvarez 421, Rodeo de la Cruz, Guaymallén y se peuden realziar reservas al 261 6 663 2476.

Cena, shows en vivo y baile: la propuesta de Salón Infinito para este sábado

La experiencia comienza alrededor de la mesa. El salón propone llegar, compartir una cena y disfrutar de tragos mientras se prepara el clima para los espectáculos. Después, la música toma el protagonismo y la invitación es a acompañar los shows, cantar y salir a bailar.

Una propuesta para quienes buscan organizar una salida completa, con espacio para conversar, encontrarse y vivir de cerca las presentaciones de los artistas. En pareja, con amigos o en familia, la noche tendrá a la cumbia como punto de encuentro.

La cumbia que baila el país, en una misma noche

Gerardo Farías y La Sonora, Didi y Turko Karin con Karabana serán los protagonistas de una fecha que invita a disfrutar del ritmo tropical en vivo. Ese espíritu popular, presente en fiestas, reuniones y pistas de todo el país, tendrá su cita.

El encuentro será en Agustín Álvarez 421, Rodeo de la Cruz, Guaymallén. Reservas al 261 6 663 2476.