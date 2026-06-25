Juan José Campanella presenta “Empieza con D, Siete Letras” en Mendoza

“Empieza con D, Siete Letras” desembarca en el Teatro Plaza con cuatro funciones protagonizadas por Eduardo Blanco y Victoria Almeida. Todo lo que hay que saber sobre la comedia romántica que promete emocionar al público mendocino.

El reconocido director Juan José Campanella vuelve al teatro con una nueva propuesta original que llegará a Mendoza este fin de semana. Se trata de “Empieza con D, Siete Letras”, una comedia romántica protagonizada por Eduardo Blanco y Victoria Almeida, que tendrá cuatro funciones en el Teatro Plaza de Godoy Cruz.

En su primera obra original desde “El cuento de las Comadrejas”, Juan José Campanella nos ofrece una comedia que te hará reír, emocionarte y replantearte qué significa empezar de nuevo en la vida.

De qué trata “Empieza con D, Siete Letras”

La historia comienza en un escenario tan cotidiano como inesperado: la sala de espera de un consultorio odontológico.

Allí se conocen Miranda Delgado, una profesora de yoga de poco más de 30 años, espontánea, divertida y dueña de un humor filoso, y Luis Cavalli, un médico jubilado, viudo y todavía intentando adaptarse a una nueva etapa de su vida.

Lo que inicialmente parece un encuentro casual se transforma en una relación atravesada por conversaciones, ironías, emociones y situaciones que alternan entre la risa y la ternura. “Empieza con D, Siete Letras” desnuda la vulnerabilidad de dos almas que, a pesar de los golpes, todavía creen en la posibilidad de una segunda vuelta.

Es una comedia romántica con sabor argentino, donde el humor cotidiano se entrelaza con la ternura de quienes, pese a todo, siguen apostando por el amor…aunque sea en la sala de espera de un dentista. Una obra para los que saben reírse de sí mismos, disfrutan del humor inteligente y creen que, a cualquier edad, la vida siempre puede sorprenderte con un nuevo capítulo.

Dirección: Juan José Campanella

Protagonizada por Eduardo Blanco y Victoria Almeida.

Con la participación de Gastón Cocchiarale y Maru Zapata.

Cuándo se presenta la obra en Mendoza

La producción ofrecerá cuatro funciones en el Teatro Plaza, ubicado en Colón 27, en Godoy Cruz.

Los horarios confirmados son:

Viernes 27 de junio: 17:00 y 19:30.

17:00 y 19:30. Sábado 28 de junio: 18:00 y 20:30.

Desde la organización recordaron que las funciones originalmente previstas para mediados de junio fueron reprogramadas. Quienes ya habían adquirido sus entradas no deberán realizar ningún trámite adicional, ya que los tickets conservan automáticamente su validez para las nuevas fechas asignadas.

CAMBIO DE FUNCIONES para los que ya tenían sus entradas:

12 de Junio | 21:30 hs cambia al 28 de Junio | 18:00 hs

13 de Junio | 19:00 hs cambia al 27 de Junio | 17:00 hs

13 de Junio | 21:45 hs cambia al 27 de Junio | 19:30 hs

14 de Junio | 19:30 hs cambia al 28 de Junio | 20:30 hs

Las entradas ya se encuentran disponibles y se comercializan según la ubicación elegida dentro de la sala. Los valores son:

Platea baja (filas 1 a 18): $50.000.

$50.000. Platea baja (filas 19 a 25): $48.000.

$48.000. Platea alta: $45.000.

Los tickets pueden adquirirse a través de la plataforma oficial EntradaWeb.