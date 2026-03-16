Great Place ToWork: Arcos Dorados es el mejor lugar para trabajar del país

La compañía fue reconocida como el mejor lugar para trabajar del país, destacando su cultura organizacional basada en el desarrollo, la inclusión y las oportunidades para las nuevas generaciones.

Arcos Dorados, la mayor franquicia independiente de McDonald’s del mundo, fue reconocida una vez más por Great Place to Work (GPTW) Argentina como uno de los mejores lugares para trabajar del país.

El reconocimiento se basa en la percepción de los propios colaboradores, quienes destacan aspectos como el clima laboral, las oportunidades de desarrollo y la cercanía del liderazgo dentro de la organización.

Arcos Dorados es el principal empleador joven de Argentina, con más de 16.000 colaboradores en el país y más del 85% siendo menores de 24 años. La cultura organizacional se construye sobre la base de generar oportunidades reales de desarrollo, especialmente para esos jóvenes que acceden a su primera experiencia laboral formal, promoviendo un entorno de trabajo basado en el respeto, la confianza y la meritocracia, donde cada persona puede proyectar su propio camino profesional.

“En Arcos Dorados creemos que ser un gran lugar para trabajar es consecuencia directa de nuestra cultura. Nuestro compromiso es generar oportunidades reales de desarrollo, especialmente para jóvenes que acceden a su primera experiencia laboral formal, brindándoles formación, acompañamiento y herramientas para proyectar su carrera dentro de la compañía. Muchos de nuestros líderes comenzaron su recorrido en los locales, lo que demuestra que construir un camino profesional dentro de Arcos Dorados es una realidad para quienes forman parte de nuestros equipos” afirma Diego Grieco, Gerente de People & Culture de Arcos Dorados Argentina.Y agrega: “Nuestro diferencial está en combinar formación, inclusión y posibilidades de crecimiento en un entorno donde el respeto, la confianza y el mérito son pilares fundamentales”.

Para acompañar el desarrollo de sus equipos, la compañía impulsa herramientas de formación y capacitación tanto presenciales como digitales. Entre ellas se destaca MCampus, su plataforma de aprendizaje abierta que promueve el desarrollo de habilidades técnicas y blandas para colaboradores y también para cualquier persona interesada en capacitarse.

Además, Arcos Dorados impulsa diferentes iniciativas orientadas a promover una cultura diversa e inclusiva. Programas como Empleo con Apoyo, que promueve la integración laboral de personas con discapacidad, y Becamos tu Pasión, que impulsa los talentos e intereses personales de los colaboradores, forman parte de una estrategia integral orientada al crecimiento personal y profesional.

El ranking Great Place to Work es una de las evaluaciones más reconocidas a nivel global en materia de cultura organizacional y mide la percepción de los colaboradores sobre aspectos como credibilidad, respeto, equidad, orgullo y compañerismo.

Con miles de colaboradores en todo el país, Arcos Dorados reafirma su compromiso de seguir construyendo un entorno de trabajo donde las personas puedan aprender, crecer y desarrollar su potencial.

Acerca de Arcos Dorados

Arcos Dorados es el mayor franquiciado independiente de McDonald’s del mundo y la cadena de restaurantes de servicio rápido más grande en América Latina y el Caribe. La compañía tiene el derecho exclusivo a poseer, operar y otorgar franquicias de locales McDonald’s en 21 países y territorios de esas regiones y contabiliza 2.500 restaurantes, entre unidades propias y de sus franquiciados, que juntas emplean más de 100.000 personas. La empresa también está comprometida con el desarrollo de las comunidades en las que opera, con ofrecer a los jóvenes su primera oportunidad de empleo formal y con utilizar su Receta del Futuro para lograr un impacto medioambiental positivo. A su vez, cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE: ARCO). Para más información sobre la Compañía, por favor visite nuestro sitio web: www.arcosdorados.com