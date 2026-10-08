Gastrosud: la empresa mendocina que apuesta por la innovación y calidad en sus viandas

Con sede en Luján de Cuyo, Gastrosud se dedica a la elaboración y distribución de viandas corporativas y cuenta con distintos servicios de alimentación, menús adaptados y un sistema de control que permite garantizar la calidad de sus productos.

Cada día, cientos de trabajadores reciben en sus lugares de trabajo comidas elaboradas especialmente para ellos. Detrás de esas viandas está Gastrosud, una empresa familiar que desarrolla propuestas gastronómicas para empresas y apuesta por la variedad, la innovación y el control de cada etapa de producción.

Uno de los objetivos de la empresa es incorporar nuevos platos y guarniciones cada mes. Todos los menús son pensados y desarrollados junto a su nutricionista, para ofrecer propuestas variadas y adaptadas a las distintas necesidades.

En este marco, recientemente sumaron un menú proteico, pensado para quienes buscan una alimentación sin harinas. Además, cuentan con un menú alternativo para personas celíacas, que se prepara en una cocina exclusiva, separada del resto de la producción para extremar los cuidados durante la elaboración.

GastroSud ofrece dos modalidades principales de servicio. La primera es la vianda individual, que incluye plato principal, guarnición y, según el caso, ensalada, pan, postre, cubiertos y bebida. También cuenta con comedores a granel, donde se envía la comida lista para servir, y comedores con elaboración in situ, en los que la mercadería llega al establecimiento para ser preparada por un chef.

En ambos modelos de comedor, la empresa brinda el equipamiento necesario y personal capacitado para la elaboración y el servicio de los alimentos.

Para Gastrosud, detrás de cada vianda hay una persona que espera recibir un alimento rico, seguro y de calidad. Esa es la prioridad que guía su trabajo y el motivo por el que cada día buscan mejorar sus procesos, renovar sus propuestas y seguir creciendo para brindar un servicio que esté a la altura de quienes confían en ellos.