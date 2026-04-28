Grupo Lorenzo será protagonista en la Fiesta Nacional de la Ganadería con innovación, nuevas marcas y soluciones para la industria

Grupo Lorenzo, el grupo automotriz líder en la región de Cuyo, será uno de los grandes protagonistas de la próxima Fiesta Nacional de la Ganadería de Zonas Áridas en General Alvear. Del 6 al 10 de mayo, la compañía desplegará un espacio integral donde exhibirá su amplio portafolio de marcas y presentará sus últimas novedades, con foco en el desarrollo productivo y la innovación en movilidad.

Con un imponente stand 360°, el grupo ofrecerá una experiencia diferencial con más de 20 unidades en exposición, incluyendo vehículos de sus marcas tradicionales como Ford, Fiat y su ecosistema de movilidad, junto con nuevas incorporaciones que marcan el crecimiento y la evolución del grupo en la región.

Uno de los grandes diferenciales será un espacio exclusivo de Ford Pro, diseñado especialmente para el público productivo y empresarial. Allí se presentarán soluciones pensadas para el trabajo y la industria, con vehículos robustos, tecnología aplicada a la eficiencia operativa y asesoramiento especializado para potenciar la productividad de cada cliente.

En esta edición, Grupo Lorenzo también aprovechará el evento para presentar en la provincia nuevas marcas de alto valor estratégico como Jeep y RAM, reforzando su posicionamiento en el segmento de vehículos de mayor performance, capacidad y espíritu aventurero.

A su vez, el grupo continuará impulsando su apuesta por la innovación con la exhibición de marcas de origen chino comoJMC, Shineray,BAIC y JAC Motors, donde se destacarán modelos con tecnología de vanguardia, incluyendo propuestas de movilidad 100% eléctrica, alineadas con las tendencias globales de sustentabilidad y eficiencia energética.

Como parte de las activaciones, Grupo Lorenzo realizará el sorteo de una Ford Ranger de última generación entre los asistentes. Además, habrá pruebas de manejo, asesoramiento personalizado con especialistas de cada marca, premios sorpresa y experiencias interactivas para el público.

La participación en la Fiesta Nacional de la Ganadería reafirma el compromiso de Grupo Lorenzo con el desarrollo de las economías regionales, acompañando al sector productivo con soluciones de movilidad adaptadas a sus necesidades, y consolidando su rol como referente en innovación, cercanía y crecimiento en la región.

Sobre Grupo Lorenzo

Grupo Lorenzo es el conglomerado de comercialización de vehículos líder de la región de Cuyo, con más de 25 años de trayectoria en el mercado argentino. Con una operación integral que abarca la venta de vehículos nuevos y usados, motos, servicios de posventa y soluciones de movilidad.

Actualmente cuenta con 17 sucursales integradas, más de 520 colaboradores, tres centros logísticos y una flota propia de camiones, lo que le permite sostener una operación ágil y de gran alcance regional.

Su portafolio incluye concesionarias oficiales de Fiat, Ford, Peugeot, Citroën, Jeep, RAM, BAIC, JAC, Shineray, JMC, Voge, además de Motoki, una marca especializada en motos multimarca y movilidad eléctrica, y Autoferia con la oferta más cuidada de autos usados.

Con un fuerte arraigo local y visión de futuro, Grupo Lorenzo proyecta su crecimiento sobre una base sólida de innovación, eficiencia operativa, compromiso con sus clientes y liderazgo regional.