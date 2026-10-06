Este viernes los autos y pilotos del TN copan las calles de San Martín

La previa del Turismo Nacional se vivirá a pleno en San Martín con una exhibición de autos de carrera por las calles céntricas y una conferencia de prensa que reunirá a pilotos, autoridades y fanáticos antes del esperado fin de semana de competencia.

El próximo viernes 9 de octubre, la ciudad de San Martín será el escenario de diversas actividades promocionales en el marco del Gran Premio Ciudad de General San Martín, válido por la décima fecha del Campeonato 2026 Río Uruguay Seguros de TN.

La acción oficial sobre la pista del Autódromo Ciudad de San Martín comenzará formalmente el sábado 10 de octubre, pero el ambiente tuerca comenzará a hacerse sentir desde la jornada previa con el contacto directo entre los fanáticos, los pilotos y sus vehículos.

A partir de las 18:30, las calles céntricas temblarán al ritmo de los motores con una exhibición urbana en la que participarán los autos de competición conducidos por Tomás Martín, Lucas Vicino y Jonatan Castellano.

El recorrido tendrá como punto de partida y llegada la Municipalidad de General San Martín, transitando por las arterias 25 de Mayo, Rivadavia, Las Heras y Gutiérrez, culminando nuevamente en la explanada del Palacio Municipal para el deleite de todos los vecinos.

Posteriormente, a las 19:00, se llevará a cabo la Conferencia de Prensa oficial en la sede municipal.

En el evento dirán presente autoridades provinciales y locales, representantes de la Asociación Pilotos Automóviles Turismo y destacados pilotos de la categoría como Julián Santero, Jonatán Castellano, Lucas Vicino, Gonzalo Antolín, Tomas Vitar, Tomás Martín y Julián Módica, quienes darán detalles del ansiado fin de semana de carreras.