En exclusiva: Enrique Rojas habló sobre salud mental, juventud y el sentido de la vida

En diálogo exclusivo con nuestro medio, el reconocido psiquiatra y escritor español Enrique Rojas habló sobre salud mental, ansiedad, juventud y el impacto de la hiperconectividad en la vida actual durante su paso por Mendoza.

En exclusiva con nuestro medio, el reconocido psiquiatra y escritor Enrique Rojas dialogó con nosotros en Mendoza luego de su participación en Mentes Expertas, donde brindó una íntima entrevista en la que compartió profundas reflexiones sobre la salud mental, el impacto emocional de la hiperconectividad y los desafíos que enfrentan hoy las nuevas generaciones.

Con una mirada cercana y analítica, Rojas habló sobre cómo el exceso de información, la ansiedad y el ritmo acelerado de la vida actual terminan influyendo directamente en el bienestar emocional de las personas. Además, dejó conceptos y frases que invitan a repensar la manera en la que vivimos, nos vinculamos y proyectamos nuestro futuro en una sociedad cada vez más inmediata y demandante.

Con una mirada cercana y analítica, el especialista habló sobre cómo este nuevo ritmo de la vida moderna terminan afectando la salud mental, generando ansiedad, confusión y una constante sensación de saturación. En ese contexto, remarcó la importancia de aprender a distinguir lo esencial de lo superficial y de construir una vida con propósito.

Durante la charla, Rojas también se refirió a temas como el amor, el trabajo, las frustraciones, el paso del tiempo y la necesidad de mantener proyectos e ilusiones en todas las etapas de la vida. Además, destacó el valor de la actividad intelectual, los vínculos humanos y el aprendizaje constante como herramientas fundamentales para el bienestar emocional.

A lo largo de la entrevista dejó frases que invitan a la reflexión y que exponen una mirada profunda sobre cómo encontrar equilibrio en tiempos donde predominan la inmediatez y el agotamiento emocional.

Mirá la entrevista completa con Enrique Rojas