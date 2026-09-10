El Turismo Nacional ya calienta motores en San Martín: comenzó la venta de entradas anticipadas

El Autódromo Ciudad de San Martín – Circuito Jorge Ángel Pena se prepara para recibir la fecha 10, una de las más esperadas del automovilismo argentino, los próximos 10 y 11 de octubre.

El Autódromo Ciudad de San Martín – Circuito Jorge Ángel Pena se prepara para recibir la fecha 10, una de las más esperadas del automovilismo argentino, los próximos 10 y 11 de octubre. A partir de hoy, los fanáticos de la velocidad pueden asegurar su lugar de manera online a través del sitio oficial Entradaweb.

Tras el histórico récord de asistencia alcanzado en la edición anterior —donde más de 20.000 espectadores vibraron al ritmo del motor en Mendoza—, se espera una convocatoria masiva para este fin de semana largo, prometiendo una auténtica fiesta en el Este mendocino.

El gran atractivo del evento estará sobre la pista con el lucimiento de los pilotos mendocinos, quienes volverán a ser máximos protagonistas ante su gente. Entre las figuras más destacadas sobresalen el actual campeón de la categoría, Julián Santero, y Tomy Vitar, listos para dar batalla y hacer valer la localía frente a los principales referentes del país en un trazado que conoce a la perfección.

Ya se pueden comprar las entradas anticipadas con un importante descuento frente a los valores en taquilla, los tickets se pueden financiar en 3 cuotas sin interés con tarjetas Visa y Mastercard de todos los bancos.

Precios y accesos:

Entradas Anticipadas: General $30.000 | Boxes $60.000

Entradas en Taquilla: General $45.000 | Boxes $80.000

Estacionamientos: Motos $10.000 | Exterior $20.000 | General $30.000 | Boxes $60.000 | Pesados General $70.000 | Pesados Boxes $150.000

Las entradas son válidas para los dos días.

Jubilados y niños hasta 10 años NO pagan entrada en el sector General.

Asegurá tu ticket online haciendo clic aquí

https://www.entradaweb.com.ar/evento/a44b4446/step/1