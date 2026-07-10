El nuevo comienzo de Emerald

La agencia mendocina de asesoramiento financiero, liderada por Elena Alonso, Inauguró su moderna oficina enfocadas en el confort del equipo, la atención personalizada y un fuerte plan de expansión nacional.

En un evento que reunió a clientes, aliados y referentes del sector, Emerald inauguró formalmente su nueva oficina este jueves. La agencia de asesoramiento financiero corporativo y para particulares, con una trayectoria consolidada en Mendoza, mudó sus operaciones al primer piso, oficina 5, del edificio Avatar, ubicado dentro del barrio Palmares Valley.

La mudanza responde al sostenido crecimiento que viene experimentando la firma y a la necesidad de brindar un entorno de trabajo óptimo junto una experiencia superadora para quienes confían en sus servicios.

“Nos gusta que el espacio también transmita lo que hacemos. Para mí es importante que el equipo de trabajo tenga un lugar lindo para trabajar y que también, cuando venga un cliente, pueda disfrutar de eso”, destacó Elena Alonso, CEO y cofounder de EMERALD, quien además remarcó la importancia del entorno natural y la vista a la montaña como un valor agregado del nuevo espacio.

Expansión y talento local

El cambio de cara de la agencia no nace sólo de la necesidad de un cambio de aire o comodidad , sino la punta de lanza de una transformación mayor. La agencia se encuentra en pleno proceso para fortalecer su posición en el mercado de capitales y proyecta expandir su presencia hacia el norte del país, con la mira puesta en provincias como San Juan.

Sin embargo, Alonso fue enfática al señalar que la identidad de la empresa permanece arraigada en su tierra natal: “El objetivo principal es seguir creciendo desde Mendoza.Se apuesta fuertemente por la contratación de jóvenes profesionales y el desarrollo del talento local. Se busca impulsar la educación financiera y optimizar las finanzas de las empresas de la región”.

A diferencia de las estructuras tradicionales orientadas únicamente a la transacción o al cobro de comisiones, Emerald se posiciona como un aliado estratégico integral. La agencia no solo asiste a particulares y empresas en la mejora de sus inversiones con una visión de largo plazo, sino que también trabaja codo a codo con municipios para eficientizar su gestión financiera.

Con estas nuevas oficinas, Emerald consolida su infraestructura para acompañar este propósito y seguir transformando el ecosistema financiero regional.