El Karting Mendocino corre por Juan Cruz Yacopini: se viene la 4ª fecha con exhibición en la Muni de San Martín

El campeonato más importante de la región disputará su cuarto capítulo este domingo en el Este. El viernes habrá un mega evento gratuito para toda la familia en el corazón del departamento

El campeonato mendocino de Karting se prepara para vivir un fin de semana cargado de adrenalina, pero, por sobre todas las cosas, de muchísima emoción. Este domingo 28 de junio, el Kartódromo Ciudad de San Martín será el escenario de la cuarta fecha de la temporada, una cita que llevará un nombre muy especial: el “Gran Premio Juan Cruz Yacopini”.

Lejos de ser una carrera más del calendario, este evento se transformará en un enorme abrazo simbólico de la comunidad del deporte motor para Juan Cruz, el joven piloto que supo competir con éxito en la categoría y que hoy se encuentra librando una de sus batallas más difíciles, encarando un intenso proceso de rehabilitación tras un grave accidente. El automovilismo local se une para poner en valor su ejemplo de fortaleza diaria y acompañarlo en cada paso hacia su recuperación y su tan ansiado regreso a las pistas.

El viernes, boxes abiertos y motores en marcha frente a la Muni

Como gran antesala de la competencia oficial, este viernes a partir de las 17 horas se realizará una exhibición de karting completamente gratuita frente a la Municipalidad de San Martín.

Es una propuesta ideal para disfrutar en familia y llevar a los más chicos. Los vecinos y fanáticos podrán ver de cerca los vehículos, interactuar con los pilotos, sacarse fotos y observar en vivo cómo trabajan los mecánicos con las máquinas antes de salir a buscar los tiempos el domingo. Una verdadera fiesta urbana para calentar los motores en pleno centro del departamento.

Entrada gratis para los más chicos y abuelos

Entrada General: $7.000

Estacionamiento: $7.000

Menores de 10 años y Jubilados: ¡Ingreso completamente GRATIS!

La cita central será este domingo en el Kartódromo esteño. Todo está listo para vivir una jornada donde la pasión por los fierros, el rugir de los motores y la solidaridad se fundirán en una sola bandera. ¡Te esperamos para alentar a los pilotos y acelerar juntos por Juan Cruz!