El Hospital Español inauguró un nuevo Centro Médico en Maipú

El Hospital Español abrió las puertas de un nuevo Centro Médico en Foresta Maipú, un espacio pensado para acercar servicios de salud a la comunidad y ofrecer atención integral en un mismo lugar.

El Hospital Español abrió las puertas de un nuevo Centro Médico en Foresta Maipú, ubicado en 25 de Mayo y Ozamis, un espacio pensado para acercar servicios de salud a la comunidad y ofrecer atención integral en un mismo lugar.

La iniciativa responde al objetivo de estar más cerca de los vecinos y acompañar el crecimiento de Maipú. Según explicaron desde la institución, la elección de la ubicación busca facilitar el acceso de los pacientes y evitar que tengan que trasladarse hasta el hospital para resolver sus necesidades de atención.

El nuevo Centro Médico cuenta con un área de policonsultorios y múltiples especialidades, entre ellas pediatría, cirugía de adultos y niños, clínica médica, traumatología, cardiología, flebología, nutrición, psicología y psiquiatría entre otras.

Además, el espacio incorpora un área especialmente destinada a la salud de la mujer, con mamografía, atención mamaria y ginecológica. La propuesta busca que las pacientes puedan realizar sus controles y resolver distintas necesidades de salud dentro de un mismo circuito de atención.

La atención integral también contempla el acompañamiento en salud mental, nutrición y obstetricia, incluyendo el seguimiento durante el embarazo y posteriormente el control del niño.

Con esta apertura, el Centro Médico Hospital Español ya se encuentra disponible para brindar atención y servicios de salud a la comunidad de Maipú y sus alrededores.