El bienestar como protagonista en una velada única para cerrar el “Mes de la Felicidad”

Una experiencia que invitó a bajar el ritmo, activar los sentidos y reflexionar sobre el bienestar, tanto en lo personal como en el ámbito laboral.

El cierre del Mes Internacional de la Felicidad se vivió con una propuesta distinta: una experiencia que invitó a bajar el ritmo, activar los sentidos y reflexionar sobre el bienestar, tanto en lo personal como en el ámbito laboral.

El evento marcó el cierre de marzo con una noche pensada para “desconectar” de la rutina y reconectar con los sentidos. A lo largo de noche, los asistentes recorrieron distintas experiencias que incluyeron música ambiental, gastronomía consciente y espacios diseñados para la introspección y el disfrute.

La convocatoria reunió a empresarios mendocinos que apuestan por una cultura organizacional centrada en las personas. Muchos de ellos forman parte, como patrocinadores y aliados, del Tercer Congreso Internacional de Felicidad, que se realizará del 26 al 28 de noviembre en la provincia. El encuentro contará con disertantes de 14 países y buscará, una vez más, instalar el tema del bienestar como eje en el ámbito laboral.

Uno de los momentos destacados de la velada fue la participación de Daniel Cerezo, quien brindó una charla sobre liderazgo humanizado, una tendencia que gana terreno en el mundo empresarial y que pone el foco en las personas por sobre los resultados.

Además, la propuesta incluyó experiencias inmersivas en domos inspirados en templos de Bali, donde los asistentes participaron de actividades sensoriales vinculadas a la alimentación consciente, reforzando la idea de conectar cuerpo y mente.

En este sentido, los organizadores destacaron la importancia de construir el bienestar de manera consciente, a través de hábitos cotidianos. Desde prácticas simples como la respiración hasta el ejercicio de la escucha activa, tanto interna como hacia los demás, aparecen como herramientas fundamentales en un contexto donde el ritmo de vida muchas veces atenta contra esos espacios.

De esta manera, la velada no solo funcionó como cierre de un mes temático, sino también como un anticipo del debate que se profundizará en noviembre: cómo lograr organizaciones más humanas, donde el desarrollo profesional no esté reñido con la calidad de vida.