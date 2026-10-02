“Educación Financiera para tu Vida”: reviví la charla de Elena Alonso

La economista Elena Financiera encabezó una jornada en la Nave Cultural de Mendoza con consejos para estudiantes, emprendedores y público general. Ahorro, deudas, inversiones, objetivos y fondo de emergencia fueron algunos de los temas que atravesaron la charla.

Hablar de dinero también implica hablar de tiempo, trabajo, proyectos y decisiones que pueden marcar el futuro. Con esa mirada, este martes la Nave Cultural de Mendoza fue escenario de una jornada dedicada a la educación financiera, con distintas actividades a cargo de la economista Elena Alonso, conocida en redes sociales como Elena Financiera.

La propuesta, denominada “Educación Financiera para tu Vida”, buscó acercar herramientas concretas para mejorar la relación cotidiana con los ingresos y los gastos. A lo largo de la jornada participaron estudiantes, emprendedores y público general, con contenidos adaptados a las necesidades de cada grupo.

La actividad se desarrolló durante todo el día y estuvo dividida en tres bloques. El primero comenzó a las 10.30 y estuvo destinado a estudiantes. Luego, a las 13.30, fue el turno de los emprendedores. Finalmente, a las 16.30, se desarrolló el encuentro abierto al público general.

Durante las exposiciones se abordaron herramientas relacionadas con el ahorro, la planificación financiera, el crédito, las deudas y las inversiones, pero también cuestiones vinculadas con el comportamiento y las decisiones que las personas toman frente al dinero.

Uno de los ejes fue la necesidad de dejar atrás la idea de que las finanzas personales se reducen simplemente a cuánto se gana. Para Alonso, también es fundamental saber cuánto se gasta, para qué se trabaja y cuáles son los objetivos que se quieren alcanzar.

El dinero también representa tiempo de trabajo

Uno de los conceptos que atravesó la charla fue la relación entre dinero y tiempo. La idea planteada por Alonso es que detrás de cada gasto no existe solamente un precio: también está el tiempo que una persona necesitó trabajar para generar ese dinero.

Desde esa perspectiva, revisar los gastos implica también preguntarse qué lugar ocupa cada compra dentro de los propios objetivos y prioridades. La economista invitó a pensar especialmente en aquellas compras que surgen por impulso, aburrimiento, ansiedad o como una forma de compensar un mal día.

La propuesta no pasa necesariamente por dejar de gastar, sino por diferenciar necesidades de deseos y tomar decisiones más conscientes.

El primer paso: ordenar las finanzas

Uno de los puntos centrales de la exposición fue la importancia de empezar por algo básico: conocer los propios números. Para Alonso, antes de pensar en inversiones o grandes objetivos financieros es necesario saber cuánto dinero entra, cuánto sale y cuáles son los gastos habituales.

En el caso de quienes tienen un emprendimiento o ingresos variables, el desafío es todavía mayor. En esos casos resulta necesario revisar cuánto se ganó anteriormente y, al mismo tiempo, proyectar qué ingresos podrían generarse hacia adelante.

Ese orden permite tomar decisiones con mayor información y establecer objetivos que puedan ser medidos.

Otro de los conceptos desarrollados durante la jornada fue la necesidad de transformar el ahorro en un objetivo concreto. En lugar de plantear simplemente “quiero tener libertad financiera”, Alonso propuso establecer metas específicas y cuantificables.

Por ejemplo, determinar qué porcentaje de los ingresos se destinará al ahorro y convertirlo en una prioridad.

La lógica planteada durante la charla es que un objetivo concreto ayuda a ordenar el resto de las decisiones financieras y evita que el dinero destinado al futuro termine utilizándose ante cada gasto imprevisto o deseo de consumo.

Fondo de emergencia: para qué sirve y cuánto debería cubrir

Uno de los temas que generó consultas durante la jornada fue el fondo de emergencia. Alonso explicó que se trata de un ahorro destinado a afrontar situaciones inesperadas, como quedarse sin trabajo, tener que reparar el auto o enfrentar un gasto extraordinario.

La referencia planteada durante la charla fue contar con el equivalente a entre tres y seis meses de gastos fijos.

La diferencia con otros tipos de ahorro está justamente en su objetivo: ese dinero no está pensado para financiar vacaciones, compras o inversiones de largo plazo, sino para funcionar como un respaldo ante situaciones imprevistas.

Por eso, también resulta importante que el instrumento elegido para conservarlo sea coherente con la necesidad de disponer de ese dinero cuando sea necesario.

Otro de los ejes de la charla estuvo relacionado con el endeudamiento. Alonso planteó que tener una deuda no necesariamente es algo negativo: la cuestión central es entender para qué se toma, cuánto cuesta y en qué condiciones.

Uno de los conceptos destacados fue el Costo Financiero Total (CFT), que permite conocer cuánto termina costando realmente un crédito al contemplar no solamente la tasa de interés, sino también otros cargos, impuestos y comisiones.

Por eso, frente a varias deudas, la recomendación planteada durante la exposición fue ordenar las obligaciones de acuerdo con su costo y prestar especial atención a aquellas que tienen un mayor impacto financiero.

¿Conviene invertir si todavía hay deudas?

La relación entre deuda e inversión también ocupó un lugar importante. Alonso planteó que antes de comenzar a invertir es necesario analizar el costo de las deudas existentes. Si una persona mantiene una deuda con un costo financiero elevado, puede no tener sentido priorizar una inversión cuyo rendimiento esperado sea inferior.

La clave, según explicó, es mirar el panorama completo y no dejarse llevar solamente por la idea de “empezar a invertir”.

También advirtió sobre las propuestas que prometen rendimientos extraordinariamente altos, ya que una rentabilidad muy por encima de los parámetros habituales implica generalmente asumir mayores riesgos.

Otro de los mensajes de la jornada estuvo dirigido a quienes esperan que una inversión sea la solución para mejorar rápidamente su situación económica.

Alonso planteó que la inversión puede ayudar a alcanzar determinados objetivos y evitar que los ahorros pierdan poder adquisitivo, pero no reemplaza el trabajo, la generación de ingresos y la planificación.

En ese sentido, invertir aparece como una herramienta dentro de una estrategia financiera más amplia y no como una fórmula para resolver todos los problemas económicos. También destacó la importancia de conocer el objetivo detrás de cada inversión: el objetivo debería determinar dónde colocar el dinero, y no al revés.

Educación financiera también es hablar en familia

La charla también incorporó una mirada sobre las finanzas familiares. Alonso planteó la importancia de que las familias conversen sobre dinero y proyectos y que los chicos comiencen a incorporar conceptos financieros desde edades tempranas.

Saber cuánto se gasta, establecer objetivos compartidos y explicar por qué determinadas compras deben postergarse puede ayudar a que los más jóvenes comprendan que el dinero no aparece de manera automática.

La educación financiera, desde esta perspectiva, no se limita a aprender a invertir: también implica aprender a planificar, administrar y tomar decisiones en conjunto.

Pensar el futuro antes de que llegue

Uno de los conceptos que quedó como cierre de la jornada fue la necesidad de salir del “modo automático” con el que muchas personas manejan sus finanzas. Trabajar, cobrar, gastar y volver a empezar puede convertirse fácilmente en una rutina en la que no hay tiempo para preguntarse qué se quiere construir a futuro.

Por eso, la propuesta de “Educación Financiera para tu Vida” apuntó justamente a detenerse y revisar esas decisiones: saber cuánto se gana, cuánto se gasta, cuánto se puede ahorrar y, sobre todo, para qué se quiere ahorrar.

La jornada en la Nave Cultural de Mendoza dejó así una idea central: ordenar las finanzas no consiste solamente en hacer cuentas, sino en vincular el dinero con los proyectos y decisiones que cada persona quiere tomar a lo largo de su vida.