Conocé a los Endeavor Mentors 2026: validá tu negocio con el consejo de los expertos

Mendoza será sede de la Experiencia Endeavor Cuyo 2026, una jornada que reunirá a emprendedores, referentes e innovadores para compartir herramientas, conocimientos y experiencias sobre negocios, liderazgo, financiamiento, ventas, inteligencia artificial y nuevas oportunidades de crecimiento.

Este jueves 8 de octubre, Mendoza será sede de la Experiencia Endeavor Cuyo 2026, un evento que reunirá a emprendedores, innovadores y grandes referentes del ecosistema en el complejo Naves y Báscula (Las Cubas 201). La jornada busca brindar herramientas clave para que los emprendedores puedan crecer, innovar y conectarse con profesionales de alto nivel. Desde la tierra del conocimiento, la Experiencia Endeavor impulsa a los emprendedores a proyectar sus ideas #DeCuyoAlMundo.

Los Endeavor Mentors son un grupo de profesionales con amplia experiencia, listos para compartir su conocimiento con emprendedores y pymes. Ofrecen herramientas concretas sobre temas que van desde la validación de una idea hasta las ventas, el financiamiento, la marca, el liderazgo y la inteligencia artificial, para llevar cada negocio al siguiente nivel.

El espacio funcionará de 16.20 a 18 en la Sala 1. A continuación te presentamos a los mentores de esta edición, que compartirán su experiencia para ayudarte a validar tu negocio y hacerlo crecer.

Graciela Bertancud y Emiliano Mirabile – De la idea al robot: emprender para transformar.

Florencia Rodríguez y Mara Navarro – No hagas más, hace mejor: productividad y sostenibilidad para emprendedores.

Agustín Rodríguez Zulueta, Federico Broquen Bosch y Bautista Bruno -Zombies vs Unicornios: aprendiendo a invertir como un VC.

José Marengo – ¿Cómo armar el dream team de un emprendimiento?

Yuliana Bustamante – Construí una marca personal que impulse tu negocio.

Nicolás Agustín Suraci y Nicolás Pons – FRANQ-LAB: validá tu idea o negocio para expandirlo como franquicia.

Yenién Evangelista – IA: jugar para entender. Entender para implementar.

Francisco Verdaguer y Manuel Kuret – ¿Como potenciar tus ventas B2B con LinkedIn?

Lorena Henriquez – Rediseñá tu perfil profesional.

Emiliano Gruini & Gonzalo Diez – De vender a tener un sistema de ventas.

María Jesús Abril – ¿Cómo ser noticia en los medios?

María Florencia Rubio Nanclares – Las conversaciones como infraestructura del crecimiento. Liderazgo en acción.

Pablo Navarro Lehoux – Anahí Gómez – Juan Hidalgo – Tengo una idea:¿cómo hago para ponerla en marcha?

Tomás Granella y Barto Granella – Más que un producto: la creación de comunidad como motor del crecimiento.

Josefina Boulocq, Agustina Pérez Vedia y Andrés Retali – Tu marca no es un prompt.

Miguel Furque – Vendés, pero ¿tenés un negocio?

Facundo Cereceda – Claves para convertirte en proveedor de grandes empresas.

Giuli Dallapé – Las ventas no se improvisan, se planifican.

Federico Orsi – ¿Cuánto vale tu emprendimiento?

Santiago Perez Araujo – ¿Cómo financiar tu emprendimiento?

Carolina Canitrot – Constanza Fernandez – Julieta Oelsner – Luisina Gregorio – Posicionar y proteger tu marca.

Martina Huerta – Linkedin en tiempos de IA: tu ventaja es humana

Las inscripciones para la Experiencia Endeavor Cuyo 2026 están abiertas en https://eventos.endeavor.org.ar/event/142337-experiencia-endeavor-cuyo-2026?eventDateId=298521

Acerca de Endeavor

Endeavor es la comunidad mundial líder de emprendedores de alto impacto que promueve la cultura emprendedora en cada país donde está presente. Fundada en 1997, la organización global trabaja con la misión de liberar el poder transformador de sus emprendedores, apoyando e invirtiendo en los mejores fundadores del mundo.

En la actualidad, la red se extiende por casi 40 países y apoya a más de 2.000 emprendedores cuyas empresas generan unos ingresos de más de 28.000 millones de dólares, han creado más de 3,9 millones de puestos de trabajo y más de 4.000 millones de dólares en capital en 2020. El modelo único de Endeavor proporciona una plataforma para que los fundadores sueñen en grande, escalen sus compañías y transmitan su experiencia a la siguiente generación de líderes alrededor del mundo.