Avances en el parque solar de Aisa Group en San Luis: ya se ha ejecutado casi el 50% del proyecto

El parque contempla actualmente dos grandes frentes de trabajo: el desarrollo del parque solar y las obras de conexión eléctrica, ambos ejecutados por empresas de San Luis y con una fuerte participación de mano de obra local.

Aisa Group, a través de su unidad Calicanto Solar, continúa avanzando en el desarrollo de su parque fotovoltaico en la provincia de San Luis. La iniciativa ya alcanza un avance global del 41,9%, con una ejecución presupuestaria de USD 19,9 millones, equivalente al 55,2% del avance financiero previsto. Del total invertido, USD 10,5 millones fueron destinados a contrataciones y compras realizadas en Argentina, reforzando el impacto económico local y regional del proyecto.

El parque contempla actualmente dos grandes frentes de trabajo: el desarrollo del parque solar y las obras de conexión eléctrica, ambos ejecutados por empresas de San Luis y con una fuerte participación de mano de obra local.

En el parque solar, las tareas alcanzan un avance de cronograma del 21,3%, con una ejecución presupuestaria de USD 1,15 millones. Actualmente trabajan allí 192 personas, de las cuales 181 pertenecen a la provincia de San Luis.

Dentro del frente mecánico ya se completó la colocación de 5.405 postes sobre un total de 14.560 previstos, lo que representa un avance del 37,1%. Además, se concretó el montaje de 90 trackers solares de un total de 1.120, alcanzando un progreso del 8%.

En paralelo, el frente civil avanza con la construcción de caminos internos y accesos, que ya registra un 2,5% de ejecución sobre un total de 6,5 kilómetros proyectados. También se reportan avances en las fundaciones de centros de transformación (23%) y en el edificio de Operación y Mantenimiento (5%).

En materia eléctrica, el sistema de puesta a tierra presenta un avance del 50%, mientras que el tendido de cables alcanza el 7%. El proyecto contempla más de 700 kilómetros de cableado instalados a través de más de 6 kilómetros de zanjas.

Por su parte, la conexión eléctrica registra un avance de cronograma del 13% y una ejecución presupuestaria de USD 218 mil. Allí trabajan actualmente 25 personas, todas oriundas de San Luis.

Entre los principales avances se destaca la limpieza de la traza de la línea de media tensión, que ya alcanza un 70% de ejecución sobre 3,5 kilómetros. Asimismo, el sistema de puesta a tierra en el campo de 132/33 kV ya fue completado en su totalidad, mientras que el tendido de cables alcanza un avance del 14%. La obra de conexión contempla más de 47 kilómetros de cableado enterrados en más de 3 kilómetros de zanjas.

“Este proyecto no solo representa un avance estratégico para la generación de energía renovable en Argentina, sino también una oportunidad concreta para impulsar el desarrollo. El nivel de participación de empresas y trabajadores de la provincia demuestra el impacto positivo que buscamos generar desde el inicio de la obra”, destacó Juan Manuel López, gerente de Calicanto Solar.

Por su parte, Juan José Retamero, CEO de Aisa Group, afirmó: “Calicanto Solar refleja la visión de largo plazo que tenemos como grupo empresario en materia energética. Estamos desarrollando infraestructura clave para acompañar la transición energética del país, combinando inversión, tecnología y generación de valor local”.

El parque fotovoltaico de Calicanto forma parte de la estrategia de diversificación de Aisa Group en sectores vinculados con energía, minería, pesca e infraestructura.

Sobre Aisa Group

Aisa Group (www.aisagroup.ca) es un holding empresarial de origen familiar, liderado por Juan José Retamero. Cuenta con operaciones en Europa, Asia, Estados Unidos, Canadá y Argentina. El grupo participa en sectores estratégicos como minería, energías, pesca, alimentos y desarrollo urbano, entre otros, bajo el propósito de “transformar el presente para potenciar el futuro”, combinando excelencia operativa, responsabilidad y reinversión continua en los territorios donde opera.