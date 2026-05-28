Aisa Group refuerza la expansión de Cabo Vírgenes modernizando y ampliando su flota

La remodelación del Mar Esmeralda demandó una inversión superior a los USD 2 millones y contempló mejoras estructurales, operativas y de habitabilidad para la tripulación. Los trabajos incluyeron la construcción de nuevos camarotes, la renovación completa de la cocina y el comedor, además de una modernización de los sistemas de frío, maquinaria y sectores vinculados al procesamiento de la captura.

La empresa pesquera Cabo Vírgenes, integrante del holding Aisa Group, continúa consolidando su crecimiento en Argentina con una nueva etapa de inversiones orientadas a fortalecer su capacidad operativa, mejorar sus estándares productivos y ampliar su presencia en los mercados internacionales. En ese marco, la compañía finalizó el reacondicionamiento integral del buque factoría Mar Esmeralda y concretó la adquisición del buque tangonero Kaleu Kaleu, dos movimientos estratégicos que refuerzan su posicionamiento dentro de la industria pesquera nacional.

La remodelación del Mar Esmeralda demandó una inversión superior a los USD 2 millones y contempló mejoras estructurales, operativas y de habitabilidad para la tripulación. Los trabajos incluyeron la construcción de nuevos camarotes, la renovación completa de la cocina y el comedor, además de una modernización de los sistemas de frío, maquinaria y sectores vinculados al procesamiento de la captura.

Con 53 metros de eslora, el Mar Esmeralda es un buque tangonero factoría con capacidad de congelación diaria de 23 toneladas y una bodega de 170 toneladas. Las mejoras realizadas apuntan a incrementar la eficiencia operativa, optimizar la conservación del producto y elevar las condiciones de trabajo a bordo, en línea con los estándares que hoy exige la actividad pesquera internacional.

“La renovación del Mar Esmeralda forma parte de un proceso de inversión sostenido que busca fortalecer nuestra operación desde una mirada integral: productividad, eficiencia y condiciones de trabajo. Entendemos que el crecimiento de la industria también requiere seguir profesionalizando y modernizando los activos estratégicos”, señaló Juan Pablo Basavilbaso, gerente general de Cabo Vírgenes.

En paralelo, la compañía incorporó a su flota el Kaleu Kaleu, un buque tangonero factoría de 36 metros de eslora, con capacidad de congelación diaria de 13 toneladas y bodega de 98 toneladas. La adquisición se enmarca en la estrategia de expansión de Cabo Vírgenes, orientada a ampliar su capacidad productiva, fortalecer su integración vertical y continuar consolidando su presencia en los mercados internacionales.

La flota de Cabo Vírgenes se completa con los barcos fresqueros Espartano, Cristo Redentor e Iglú I, que operan desde Puerto Rawson y permiten un procesamiento ágil en planta. El Espartano posee permiso de pesca en aguas nacionales y provinciales, con una capacidad de captura superior a las 3.000 toneladas anuales, mientras que el Cristo Redentor y el Iglú I desarrollan operaciones en aguas nacionales.

Precisamente, tanto el Iglú I como el Cristo Redentor también atraviesan actualmente procesos de revisión y ajustes técnicos de cara a la próxima campaña de pesca. El Iglú I ingresó recientemente a dique seco para una revisión integral, mientras que ambas embarcaciones están siendo sometidas a trabajos sobre motores y sistemas operativos.

Toda la flota opera en el Mar Argentino bajo estrictas normativas de conservación y control ambiental, y está conformada por barcos fresqueros y buques congeladores que permiten combinar captura, procesamiento y logística con altos niveles de eficiencia y control de calidad desde el origen.

“La incorporación del Kaleu Kaleu y las mejoras realizadas en el Mar Esmeralda forman parte de un proceso sostenido de inversión que Aisa Group viene desarrollando en Argentina. Apostamos al crecimiento productivo, a la modernización de activos estratégicos y al fortalecimiento de industrias con alto potencial exportador, como la pesca”, afirmó Juan José Retamero, CEO de Aisa Group.

Además del fortalecimiento operativo, la expansión de la flota de Cabo Vírgenes tiene un impacto significativo en términos económicos y de generación de divisas para Argentina. En total, los la compañia genera más de 670 puestos de trabajo directos y exportaciones superiores a los USD 78 millones anuales, con productos que llegan a más de 50 países de América, Europa, Asia, África y Oceanía. Este alcance internacional consolida a Aisa Group y a Cabo Vírgenes como actores relevantes dentro de la industria pesquera exportadora, aportando valor agregado, desarrollo productivo y presencia argentina en mercados estratégicos de todo el mundo.

Sobre Aisa Group

Aisa Group (www.aisagroup.ca) es un holding empresarial de origen familiar, liderado por Juan José Retamero, con base en Canadá. Cuenta con operaciones en Europa, Asia, Estados Unidos, Canadá y Argentina. El grupo participa en sectores estratégicos como minería, energías, pesca, alimentos y desarrollo urbano, entre otros, bajo el propósito de “transformar el presente para potenciar el futuro”, combinando excelencia operativa, responsabilidad y reinversión continua en los territorios donde opera.