“Tenemos que abrazar nuestra patria”: el spot de Canal 9 con memoria, historia e innovación que homenajea a los héroes de Malvinas

Un emotivo spot realizado en Mendoza, con inteligencia artificial y asesoramiento de veteranos e historiadores, reaviva la memoria de Malvinas y pone el foco en la soberanía, el reconocimiento y las huellas que dejó la guerra.

En el marco del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, Canal 9 Televida presentó un emotivo spot que combina memoria, rigor histórico y nuevas tecnologías para rendir homenaje a quienes combatieron en 1982. La pieza, desarrollada íntegramente con inteligencia artificial, contó con la participación de especialistas y protagonistas directos de la historia, generando un fuerte impacto tanto en lo visual como en lo emocional.

Durante la presentación estuvieron presentes el veterano mendocino Jorge Navarrete, el historiador Rodrigo Quiroga y los creadores del spot, el filmmaker Juan Pablo Pereiro y el guionista Francisco Lucas, quienes compartieron el proceso de realización y reflexionaron sobre el significado de Malvinas en la actualidad.

Navarrete aportó su testimonio en primera persona, atravesado por la memoria y la experiencia de la posguerra. Recordó que el regreso al continente fue, para muchos, incluso más difícil que el conflicto bélico: marcado por la invisibilización, la falta de contención y un largo proceso de reconstrucción personal y colectiva. En ese sentido, destacó el trabajo sostenido de los veteranos en escuelas y espacios educativos, donde buscan transmitir valores como la solidaridad, el amor a la patria y la importancia de la soberanía.

“El objetivo siempre es recordar a quienes quedaron en Malvinas y fortalecer la conciencia sobre lo que significa la soberanía”, expresó.

Por su parte, el historiador Rodrigo Quiroga ofreció una mirada contextual sobre el conflicto, señalando que la cuestión Malvinas forma parte de una disputa histórica de larga data, atravesada por intereses geopolíticos y económicos. Además, explicó que la guerra significó un retroceso en el plano diplomático, aunque con el tiempo Argentina logró reinstalar el reclamo en organismos internacionales.

El spot, que se destaca por su alto nivel de realismo, fue desarrollado mediante herramientas de inteligencia artificial de última generación. Según explicó Francisco Lucas, el uso de esta tecnología permitió una libertad creativa inédita, aunque también implicó una gran responsabilidad en el tratamiento de los hechos históricos. Para ello, trabajaron en conjunto con Navarrete y Quiroga, quienes supervisaron el contenido para garantizar su fidelidad.

En tanto, Juan Pablo Pereiro detalló que la pieza combina imágenes reales con recreaciones generadas digitalmente, logrando una experiencia inmersiva que busca acercar al espectador a las vivencias de los combatientes.

El resultado fue valorado especialmente por el propio Navarrete, quien destacó la sensibilidad del trabajo y aseguró que el spot logra transmitir, con respeto y profundidad, lo que significó la guerra.

Además del componente tecnológico, la producción se caracterizó por un fuerte compromiso del equipo, con jornadas de trabajo que excedieron los tiempos habituales y un enfoque casi artesanal en cada detalle, desde la narrativa hasta la musicalización.

El homenaje también puso en relieve el rol de las mujeres durante el conflicto, muchas de ellas enfermeras y personal de apoyo que durante años no recibieron el reconocimiento correspondiente.

A más de cuatro décadas de la guerra, el mensaje final apunta a mantener viva la memoria y reflexionar sobre el presente: comprender Malvinas no solo como un hecho histórico, sino como parte de una discusión más amplia sobre la soberanía y la identidad nacional.

“Tenemos que abrazar nuestra patria”, resumió Navarrete, en una frase que sintetiza el espíritu del homenaje.