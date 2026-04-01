Malvinas: Canal 9 Televida presenta el primer spot institucional recreado con inteligencia artificial en la región.

En el marco del 2 de abril, una fecha clave para la memoria colectiva argentina, Canal 9 Televida apuesta a una propuesta innovadora para homenajear a los veteranos y caídos en Malvinas. A través de un spot institucional realizado con inteligencia artificial, el canal combina emoción, respeto y tecnología para resignificar el recuerdo y proyectarlo hacia el futuro, reafirmando su compromiso con la identidad nacional.

El 2 de abril, Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, es una fecha que convoca a la memoria colectiva de los argentinos. Es el momento de honrar a quienes dieron su vida por la soberanía y de reafirmar que Malvinas vive en nuestra identidad nacional.

Este año, Canal 9 Televida suma un gesto innovador a la conmemoración: la presentación del primer spot institucional recreado con inteligencia artificial en la región. Una pieza que combina emoción y vanguardia, donde las imágenes bélicas de la guerra cobran nueva vida a través de tecnología de última generación, sin perder el respeto y la solemnidad que la fecha merece.

La campaña busca unir dos dimensiones:

La memoria: recordar a los hijos, hermanos y amigos que defendieron nuestra tierra y nuestro mar.

recordar a los hijos, hermanos y amigos que defendieron nuestra tierra y nuestro mar. La innovación: abrir camino a nuevas formas de producción audiovisual, donde la inteligencia artificial se convierte en herramienta para narrar nuestra historia con impacto y sensibilidad.

Con este lanzamiento, Canal 9 Televida reafirma su compromiso con la identidad argentina y, al mismo tiempo, marca un hito en la comunicación institucional de la región. Porque Malvinas nos une, y la memoria también puede proyectarse hacia el futuro con creatividad y tecnología.