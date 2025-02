Laura Novoa en Cada Día: “Hoy los actores tenemos que buscar otros medios”

La actriz está nominada al premio Estrella de Mar en la categoría Mejor Actriz Cómica. Hace temporada en Mar del Plata con “Las chicas solo buscan divertirse”. Habló de la actualidad en el teatro y de su altercado con Fátima Flórez.

Desde Mar del Plata, donde hace temporada y está nominada al premio Estrella de Mar en la categoría Mejor Actriz Cómica, Laura Novoa dio una entrevista a Cada Día y compartió su perspectiva sobre el verano de 2025, su participación en la obra Las chicas solo buscan divertirse y su reflexión sobre la situación del teatro y la ficción en Argentina.

Con una calidez única, Laura comenzó destacando la importancia de este verano en particular para ella. “Este año, además de haber sido nominada por primera vez para los Estrella de Mar como mejor actriz cómica, estoy trabajando con un elenco increíble. Tengo la suerte de compartir escenario con Valentina Bassi, una amiga entrañable con la que ya había trabajado antes. El grupo es como una familia. Nos divertimos muchísimo, tanto dentro como fuera del escenario“, comentó la actriz.

Sobre la obra que está presentando en el Teatro Santa Fe, Las chicas solo buscan divertirse, Laura explicó que el público de Mar del Plata puede disfrutar de una comedia deliciosa que se representa de martes a domingo hasta el 15 de marzo. “Es una historia sobre tres amigas que buscan levantar el ánimo de una de ellas tras una separación. Las chicas solo buscan divertirse, y nosotras somos las tres chicas, buscando divertirnos en el escenario“, dijo Laura con una sonrisa.

Sin embargo, no dejó de reconocer que esta temporada no es fácil, no solo para los artistas, sino también para el público que enfrenta una situación económica complicada. “La temporada turística este año está floja, la gente está muy afectada por la crisis económica. Hay muchos que optan por irse a Brasil, y los precios están altísimos. El teatro sigue siendo una opción accesible en comparación con otros entretenimientos, pero la realidad es que la gente lo está pasando mal“, reflexionó Laura.

En cuanto al estado de la ficción en Argentina, la actriz fue contundente. “Está complicado. Hoy en día, los actores tenemos que buscar otros medios, como el teatro, porque la televisión abierta y la ficción están en un momento muy difícil. Las plataformas han cambiado las reglas del juego, pero no son una solución completa. La gente ya no tiene los mismos hábitos de ver televisión como antes. La ficción argentina siempre fue un reflejo de nuestra identidad, y perderla es una gran pérdida“, expresó Novoa.

“Es una realidad muy difícil. Los artistas y los técnicos deben ganar sueldos dignos. La precarización del trabajo está afectando a todos. Es un momento complejo, y se necesita un verdadero esfuerzo colectivo para cambiar la situación“, afirmó.

¿Qué pasó con Fátima Flórez en el ascensor?

Desde la temporada pasada hay un conflicto que involucra a Fátima Flórez y a Laura Novoa. En ese entonces, Flórez era Primera Dama y según dijo Novoa, cuando ella fue a subir al ascensor, en el que ya estaba Marcelo Polino y la novia de Javier Milei, no la dejaron pasar.

Flórez desmintió esa versión y dijo que justo que Novoa se iba a subir al ascensor, la puerta justo se cerró y ella dijo “Uy Laura“.

En fin, en la entrevista con Cada Día, Novoa habló al respecto: “No hubo un incidente tan grande, fue un malentendido. Estábamos en el ascensor del hotel provincial, y no me dejaron entrar porque ya estaba lleno. No pasó nada más. Lo importante es que estamos aquí disfrutando de la temporada“.