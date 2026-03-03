Historias con marca: esta noche a las 22 el capítulo 10 con la familia Knauer

Esta noche se presenta el décimo capítulo del ciclo multiplataforma de El 9 Televida, Historias con Marca, con la conducción de Elena Alonso. Esta vez, estarán los responsables de una de las empresas de moda que marca tendencia en Mendoza, Knauer quienes compartirán su historia y desarrollo en la provincia. El estreno lo vas a vivir hoy a las 22 y luego vas a poder ver la entrevista On Demand desde ELNUEVE.COM.
Aníbal y Agostina la familia detrás de Knauer explicaron como comenzaron a “prueba y error” para luego transformarse en una de las marcas más importantes de Mendoza bajo la premisa de estar en contacto con los clientes para saber que es lo que necesitan.
Historias con Marca: una charla con los protagonistas de Mendoza
A lo largo de diez episodios, en Historias con Marca, los protagonistas compartirán sus comienzos, los miedos, los fracasos convertidos en aprendizaje y los logros que marcaron sus vidas. El formato, pensado como una charla distendida y sin guion rígido, se apoya en material de archivo y cámaras de estudio para lograr una conversación sincera y cercana.
Un contenido multiplataforma
El contenido se despliega en todo el ecosistema de Canal 9. La entrevista completa se podrá ver en streaming, se amplificará con reels en redes sociales y tendrá un resumen en televisión abierta. Además, cada episodio contará con una nota periodística en ELNUEVE.COM, reforzando la presencia digital y el alcance multiplataforma.
Historias con Marca es una invitación a conocer el alma detrás de las empresas emblemáticas de Mendoza, un espacio donde la emoción, la cultura y la innovación se encuentran para dejar huella en la audiencia