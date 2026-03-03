Historias con marca: esta noche a las 22 el capítulo 10 con la familia Knauer

A lo largo de diez episodios, en Historias con Marca, los protagonistas compartirán sus comienzos, los miedos, los fracasos convertidos en aprendizaje y los logros que marcaron sus vidas. El formato, pensado como una charla distendida y sin guion rígido, se apoya en material de archivo y cámaras de estudio para lograr una conversación sincera y cercana.

Cada entrega recorre los orígenes de la marca, los obstáculos superados y el legado que se transmite de generación en generación. Las anécdotas en primera persona aportan enseñanzas para otros emprendedores y el cierre deja siempre un mensaje inspirador: seguir adelante, no bajar los brazos.

Un contenido multiplataforma

El contenido se despliega en todo el ecosistema de Canal 9. La entrevista completa se podrá ver en streaming, se amplificará con reels en redes sociales y tendrá un resumen en televisión abierta. Además, cada episodio contará con una nota periodística en ELNUEVE.COM, reforzando la presencia digital y el alcance multiplataforma.

Historias con Marca es una invitación a conocer el alma detrás de las empresas emblemáticas de Mendoza, un espacio donde la emoción, la cultura y la innovación se encuentran para dejar huella en la audiencia