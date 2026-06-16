El emotivo spot de Canal 9 Televida por el Día del Padre que une 4 generaciones con la pasión por la Selección

Canal 9 Televida presentó un emotivo spot por el Día del Padre protagonizado por cuatro generaciones de una familia mendocina, unidas por el amor a la Selección argentina y los recuerdos de cada Mundial ganado, en plena ilusión por una nueva copa.

En un contexto atravesado por la emoción mundialista y la ilusión renovada de ver a la Selección argentina pelear una nueva Copa del Mundo, Canal 9 Televida presentó un emotivo spot por el Día del Padre que pone el foco en uno de los sentimientos más compartidos por los argentinos: la pasión por la celeste y blanca.

La producción especial reunió a cuatro generaciones de una familia mendocina para protagonizar una historia cargada de recuerdos, emoción y pertenencia. El eje del mensaje está puesto en el vínculo entre padres, hijos, abuelos y bisabuelos, unidos por un mismo sentimiento futbolero que atraviesa el tiempo y las distintas épocas.

El spot recorre la memoria de cada una de las Copas del Mundo conquistadas por la Selección argentina y muestra cómo cada generación guarda un recuerdo especial de “su Mundial”: desde las gestas históricas que marcaron a los más grandes hasta las emociones más recientes vividas frente al televisor, en reuniones familiares y celebraciones compartidas.

Sin embargo, la propuesta audiovisual deja en claro que más allá de cuál haya sido el Mundial favorito de cada uno, existe algo que permanece intacto: el amor por la camiseta argentina y la capacidad del fútbol para reunir a las familias.

“Este Día del Padre nos encuentra más juntos que nunca, compartiendo la pasión mundialista de nuestros colores”, expresa el mensaje que acompaña la campaña, en sintonía con el clima futbolero que atraviesa al país.

Con una mirada sensible y cercana, Canal 9 Televida apostó por una pieza que combina emoción, identidad y tradición familiar, en un homenaje a esos padres que hicieron de cada partido una reunión, una cábala o un recuerdo imborrable.

La campaña cierra con un mensaje que resume el espíritu del spot: “¡Feliz Día, Padres de la Pasión Argentina!”