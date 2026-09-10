Dato Mata Relato: esta noche a las 23 el segundo episodio: ¿cómo está el empleo en Mendoza?

Este jueves 10 de septiembre se estrena el segundo capítulo de Dato Mata Relato, la megaproducción de El 9 Televida con la conducción de Elena Alonso y que continúa desarmando mitos y relatos sobre la economía mendocina.

Este jueves 10 de septiembre a las 23 llega el segundo episodio de Dato Mata Relato por El 9 Televida. Con la conducción de Elena Alonso, el ciclo continúa desarmando mitos y relatos instalados sobre la economía mendocina, para ponerlos frente a frente con datos verificables y voces de referentes clave.

Este nuevo episodio profundizará en los desafíos del trabajo y el talento en la provincia. Se analizarán cifras concretas, se debatirá con empresarios y especialistas, y se pondrá en evidencia qué oportunidades y obstáculos enfrenta el futuro mendocino.

Este episodio resolverá preguntas sobre el mercado laboral mendocino y se analizarán algunos mitos como que “para progresar hay que irse a Buenos Aires”.

Este jueves contaremos con la presencia de:

Natalio Mema

Rubén David

Adriana García

Mauricio Badaloni

Nacho Gómez Portillo

Con la conducción de Elena Alonso

Elena Alonso economista (UNCUYO), con un MBA de la Universidad de Barcelona y un posgrado en Mercado de Capitales y Finanzas Empresariales en la UCA. Es CEO y cofundadora de Emerald Capital, fundadora de la plataforma de educación financiera Elena Financiera, asesora en finanzas idónea en CNV y analista financiera para medios nacionales e internacionales.

Alonso cuenta con más de 500.000 seguidores en Instagram, TikTok, LinkedIn y WhatsApp y será la encargada de conducir las conversaciones y aportar el análisis de los datos que se presenten en cada episodio.

Dato Mata Relato: ¿de qué trata?

“Dato Mata Relato”, coproducido por Elena Alonso y El 9 Televida, es un nuevo contenido multiplataforma que busca contrastar opiniones, diagnósticos y relatos instalados con información, datos verificables y las voces de los principales referentes de los sectores industrial, gubernamental y económico.

“Dato Mata Relato” propone un espacio de conversación y análisis en el que referentes de distintos sectores abordarán algunas de las principales discusiones vinculadas con el desarrollo de Mendoza.

La propuesta parte de una premisa concreta: las discusiones suelen comenzar con relatos, opiniones o ideas que se repiten hasta convertirse en verdades instaladas. El programa buscará poner esas afirmaciones frente a los números para determinar qué hay de cierto detrás de cada una.

La idea central del programa queda resumida en una de sus principales consignas: “Las discusiones comienzan con relatos. Las decisiones se toman con datos”.

Por esta premisa es que se toma un relato y se lo confronta con un dato real, con el objetivo de aportar elementos que permitan comprender mejor la realidad económica y productiva de la provincia.

El ciclo tiene una mirada puesta en la evidencia, la pluralidad y las proyecciones de largo plazo. La propuesta apunta, además, a generar un espacio de discusión alejado de las disputas partidarias y centrado en información objetiva.