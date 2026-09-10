Dato Mata Relato: “El estrés financiero te quita foco de todo”, Elena Alonso nos adelante el segundo episodio

La economista mendocina analiza la alta morosidad en Argentina y adelanta el eje del segundo episodio de Dato mata relato, dedicado al empleo en Mendoza y las carreras con mayor proyección.

La economista y conductora Elena Alonso volvió a poner sobre la mesa un tema que atraviesa a millones de argentinos: la alta morosidad y el endeudamiento creciente. En diálogo con el equipo de Cada Día, explicó que “lo más importante es el tema de que los ingresos crecieron menos que lo que aumentó la inflación”, lo que llevó a que muchas familias recurran al crédito para cubrir gastos básicos.

Según Alonso, en el país existen alrededor de seis millones de deudores, con montos promedio de entre $400.000 y $500.000, mientras que en billeteras virtuales la cifra ronda los $100.000. “Vos con un crédito pagabas el otro… ahora esa situación se fue acrecentando”, señaló, describiendo la dinámica de endeudarse para cancelar deudas previas.

La economista advirtió sobre los riesgos de los préstamos digitales: “Las tasas iban de 70% de costo financiero total al, más o menos, 450%”. Y agregó: “Cuando me dan un crédito fácil, la plata fácil, quiere decir que también me van a cobrar muy caro eso”.

Frente a esta realidad, Alonso recomienda optar por refinanciaciones bancarias: “No está mal refinanciar deuda. Generalmente las tasas que te están cobrando son menores a las que tenías antes”. En cambio, desaconseja hacerlo con billeteras virtuales: “Siempre refinanciar con el banco, con las financieras, las billeteras virtuales no, porque te van a cobrar muy caro”.

Otro punto crítico son los créditos UVA, que ajustan capital por inflación. “El crédito UVA aumenta por inflación el capital que tomo. O sea, la deuda crece constantemente mientras crece la inflación”, explicó. Casos de cuotas que pasaron de $150.000 a $700.000 muestran el impacto directo en los bolsillos.

Respecto al historial crediticio, Alonso detalló que la mora se clasifica en situaciones de 1 a 5 según el Banco Central. “Cuando se termina de ir esa mancha, en general a los dos años se diluye y se va aumentando el score crediticio”, aclaró, subrayando la importancia de cuidar la conducta de pago.

La economista también compartió su experiencia personal: “Yo también hace muchos años se me complicaba llegar a fin de mes y usaba la tarjeta de crédito… lo primero que hice fue sentarme y decir cómo hago para salir de esto”. Para ella, la educación financiera es clave: “El estrés financiero te quita foco de todo”.

Finalmente, adelantó el eje del segundo episodio de Dato mata relato: “Vamos a hablar hoy de lo que es empleo. ¿Cómo está el empleo en Mendoza? ¿Cómo viene el empleo en Mendoza? Si un joven quiere estudiar, ¿cuál sería la carrera hoy adecuada de acuerdo al posicionamiento que va a tener Mendoza en los próximos 10, 15 años?”.

Con datos concretos y un enfoque pedagógico, Alonso busca aportar claridad en un escenario económico complejo, donde la información rigurosa se convierte en herramienta esencial para tomar decisiones responsables.

Mirá la entrevista completa y el adelante del próximo episodio de Dato Mata Relato: