Argentina – Venezuela: ¿cómo podés ver gratis el partido de esta noche?

La Selección Argentina recibirá esta noche a Venezuela por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, en un encuentro que podría marcar el último partido oficial de Lionel Messi en suelo argentino.

El equipo de Lionel Scaloni ya tiene asegurada su clasificación a la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México, pero afronta esta doble fecha FIFA con la intención de cerrar el certamen en lo más alto.

Argentina vs Venezuela: dónde ver el partido gratis

El duelo se jugará en el Estadio Monumental desde las 20:30 y se podrá ver gratis y en vivo por la pantalla de Canal 9 Televida, señal que transmitirá el encuentro como parte de su cobertura de “El canal de las eliminatorias”. La previa exclusiva comenzará a las 20:15.

No se requiere suscripción paga ni servicio de cable premium: basta con sintonizar la señal abierta de Canal 9 Televida en las zonas donde está disponible o acceder a su transmisión en vivo en las plataformas oficiales del canal.

Además si estás en Mendoza, lo vas a poder ver por cualquier dispositivo a través de elnueve.com.

Próximo compromiso

Tras el partido de esta noche, la Selección viajará a Guayaquil para enfrentar a Ecuador el martes 9 de septiembre a las 20:00, encuentro que también será transmitido por Canal 9 Televida.

Qué artistas tocarán en el Monumental antes del duelo entre Argentina y Venezuela

En la previa del próximo partido de la Selección Argentina en River Plate, desde la AFA confirmaron que habrá tres shows para todos los espectadores que concurran al estadio. La grilla estará compuesta por La Banda de Carlitos, Q´ Lokura y Uriel Lozano.