Video: una mujer murió al caer de una atracción extrema en China

El accidente ocurrió en el Parque de Aventuras Maliuyan, en Sichuan, cuando la cuerda de seguridad del “columpio de cascada” se rompió y la turista cayó al vacío. El parque fue clausurado.

El domingo 3 de mayo, un hecho trágico sacudió a la ciudad de Huaying, en la provincia de Sichuan, China. Una turista identificada como Liu perdió la vida tras participar en una atracción extrema conocida como “columpio de cascada”, instalada a más de 160 metros de altura sobre un acantilado.

El accidente quedó registrado en video y muestra cómo la mujer, que sostenía una bandera, se lanzó desde la estructura y segundos después la cuerda de seguridad cedió. La caída fue fatal: aunque fue trasladada de urgencia, murió camino al hospital debido a las graves lesiones sufridas.

Lo más impactante es que, según testigos, la víctima había advertido previamente al personal sobre posibles fallas en el equipo. “No está bien sujeto”, habría señalado antes de iniciar la actividad. Sin embargo, la operación continuó, lo que generó indignación en redes sociales chinas y abrió un debate sobre la responsabilidad de los operadores.

Las autoridades locales ordenaron el cierre inmediato del parque y el inicio de una investigación oficial. El caso fue catalogado como un accidente de responsabilidad empresarial, lo que implica que la empresa podría enfrentar sanciones legales si se confirma negligencia en el mantenimiento o en los protocolos de seguridad.

El parque había promocionado la atracción semanas antes del accidente, destacándola como una experiencia única de aventura. Tras la tragedia, usuarios en plataformas como WeChat y Douyin expresaron su repudio y exigieron mayores controles en este tipo de actividades extremas. La viralización del video intensificó la presión pública sobre las autoridades.

La familia de la víctima alcanzó un acuerdo administrativo con las autoridades, aunque esto no descarta que se avance en sanciones contra los responsables. Mientras tanto, el parque permanece clausurado y se realizan inspecciones exhaustivas de los equipos y protocolos de seguridad.