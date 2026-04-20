Video: un terremoto de 7,4 en la costa norte de Japón activa riesgo de tsunami

La Agencia Meteorológica del país nipón emitió una alerta tras un fuerte sismo frente a la costa de Sanriku. Se registraron olas de hasta 80 centímetros y se prevén crecidas mayores. El gobierno ordenó evacuaciones inmediatas en Iwate y Hokkaido. En Sudamérica, Chile descartó impacto en sus costas.

Un terremoto de magnitud 7,4 sacudió este lunes el norte de Japón y encendió las alarmas en varias prefecturas costeras. El epicentro se localizó frente a la costa de Sanriku, en Iwate, una región históricamente golpeada por tsunamis. El movimiento telúrico ocurrió a las 16:53 hora local y tuvo una profundidad de apenas 10 kilómetros, lo que aumentó el riesgo de un fenómeno marítimo.

La Agencia Meteorológica de Japón emitió de inmediato una alerta de tsunami, advirtiendo que las olas podrían alcanzar hasta tres metros de altura. Minutos después del sismo, se confirmaron olas de 80 centímetros en Kuji y de 40 centímetros en Miyako, lo que reforzó la urgencia de evacuar las zonas bajas.

El gobierno japonés activó un comité de crisis y ordenó la evacuación preventiva en las prefecturas de Iwate, Hokkaido y Aomori. La televisión pública NHK interrumpió su programación para difundir mensajes de emergencia y guiar a la población hacia lugares elevados. Aunque no se reportaron víctimas fatales, sí hubo cortes de energía y daños menores en infraestructura.

En Sudamérica, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA) descartó riesgo de tsunami en sus costas, aclarando que el evento “no reúne condiciones” para generar impacto en la región. Argentina, por su ubicación geográfica, tampoco enfrenta peligro.

La región de Sanriku es recordada por el devastador tsunami de 2011, lo que explica la rápida reacción de las autoridades y la sensibilidad de la población ante este tipo de emergencias. Los sistemas de alerta y evacuación, perfeccionados en la última década, fueron clave para reducir riesgos en esta ocasión.

El transporte también se vio afectado: se suspendieron trenes en el noreste del país y se ordenó la evacuación de buques en puertos de Hokkaido. Las autoridades insisten en que podrían registrarse réplicas en las próximas horas, por lo que la población debe mantenerse atenta a las actualizaciones oficiales.

Videos difundidos en redes sociales muestran el momento del sismo y la reacción inmediata de la población, con imágenes de edificios temblando y sirenas de alerta en las ciudades costeras. Estos registros se convirtieron en material clave para dimensionar la magnitud del evento.