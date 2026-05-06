Un influencer expone la tensión a bordo del MV Hondius tras el brote de hantavirus

El crucero MV Hondius permanece bajo estricta vigilancia sanitaria luego de que se confirmara un brote de hantavirus variante Andes, originaria de la Patagonia argentina y chilena. La situación, que ya provocó muertes y evacuaciones médicas, quedó reflejada en un video difundido por el influencer estadounidense Jake Rosmarin, quien relató la incertidumbre que atraviesan los pasajeros.

El caso del MV Hondius se convirtió en un episodio de alcance internacional tras la confirmación de que el virus detectado corresponde a la variante Andes, considerada la más peligrosa dentro de los hantavirus por su capacidad de transmisión entre personas. La OMS y autoridades sanitarias de distintos países mantienen un monitoreo estricto de los pasajeros y tripulantes.

Jake Rosmarin, creador de contenido especializado en viajes, grabó un video desde su camarote en el que describió la tensión que se vive a bordo. Con un mensaje cargado de emotividad, pidió que se recuerde que los pasajeros “no son solo titulares, sino personas con familias y vidas en riesgo”. Su testimonio se viralizó rápidamente y fue replicado por medios internacionales.

La variante patagónica del hantavirus es endémica en el sur de Argentina y Chile, y su confirmación en este brote refuerza la alerta epidemiológica en la región. A diferencia de otras cepas, el virus Andes puede transmitirse de persona a persona, lo que explica la rápida propagación en espacios cerrados como los camarotes del crucero.

El impacto del video de Rosmarin radica en que mostró el costado humano de la emergencia. Mientras los informes oficiales se concentran en cifras y protocolos, su relato expuso la angustia de los pasajeros aislados, el miedo a nuevos contagios y la sensación de estar atrapados en alta mar.

La presencia de un influencer con miles de seguidores amplificó la visibilidad del caso. La salida del crucero desde Ushuaia y la posterior detección del brote evidencian la necesidad de reforzar controles sanitarios para evitar la expansión global de virus de alta letalidad.

En paralelo, Argentina y Chile reforzaron la vigilancia epidemiológica en la Patagonia, donde la variante Andes es predominante. El Ministerio de Salud de la Nación recordó que su control requiere medidas estrictas de prevención y aislamiento, especialmente en comunidades rurales y zonas de contacto estrecho con roedores.