Trump suspendió el ataque a Irán: anunció una tregua de dos semanas tras un acuerdo diplomático

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la suspensión de los bombardeos a Irán por dos semanas tras un acuerdo impulsado por Pakistán, que incluye un alto el fuego bilateral y la reapertura del Estrecho de Ormuz.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la suspensión de los bombardeos a Irán por un período de dos semanas, en el marco de un principio de acuerdo diplomático que busca descomprimir la escalada de tensión en Oriente Medio. La decisión fue comunicada a través de su red social, donde confirmó que aceptó una propuesta impulsada por Pakistán, con el aval del gobierno iraní, que incluye un alto el fuego bilateral y la apertura de negociaciones formales.

El anuncio se produjo horas después de que el mandatario estadounidense endureciera su postura con declaraciones de alto impacto. Sin embargo, finalmente optó por abrir una ventana de diálogo tras conversaciones con autoridades paquistaníes.

La medida llega además en un momento crítico, marcado por la disputa en torno al Estrecho de Ormuz, una zona estratégica para el comercio global de petróleo y uno de los principales focos de conflicto en las últimas semanas.

Irán aceptó reabrir el Estrecho de Ormuz

Como parte del entendimiento, Irán confirmó que permitirá nuevamente la circulación de buques en el Estrecho de Ormuz, garantizando el paso de embarcaciones que transportan crudo. Además, el gobierno iraní anunció que iniciará negociaciones de paz con Estados Unidos en Islamabad, Pakistán, con el objetivo de avanzar hacia un acuerdo definitivo en un plazo máximo de 15 días.

Desde el Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán indicaron que las conversaciones podrían extenderse si fuera necesario, aunque existe voluntad de alcanzar un entendimiento en el corto plazo.

El comunicado de Trump

En su mensaje, Donald Trump explicó que la suspensión de los ataques responde a los avances en las negociaciones y a los objetivos militares ya alcanzados.

“Accedo a suspender los bombardeos y ataques contra Irán durante dos semanas. Será un alto el fuego bilateral”, señaló el presidente estadounidense.

También destacó que existe una propuesta de 10 puntos presentada por Irán que “constituye una base viable para la negociación” y aseguró que ambas partes ya han resuelto la mayoría de sus diferencias.

Antes del anuncio oficial, el papa León XIV había cuestionado las amenazas hacia Irán, al calificarlas como “inaceptables” y plantear que el conflicto no solo involucra aspectos del derecho internacional, sino también una dimensión moral.

Un posible giro en el conflicto

La decisión de suspender los ataques abre un nuevo escenario en el conflicto entre Estados Unidos e Irán, con expectativas puestas en las negociaciones que se desarrollarán en los próximos días.

El resultado de este proceso será clave para definir si se consolida un acuerdo de paz en Oriente Medio o si se retoman las hostilidades en una de las regiones más sensibles del mundo.