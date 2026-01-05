Trump ahora advierte que podría ir tras Cuba, Colombia y Groenlandia

Con amenazas apenas veladas, Trump está sacudiendo tanto a aliados como a adversarios en el hemisferio, instalando una pregunta que resuena en la agenda internacional: ¿quién será el próximo objetivo?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a generar tensión internacional al declarar que su gobierno “irá contra Colombia, Cuba y Groenlandia” tras la operación militar que terminó con la salida de Nicolás Maduro de Venezuela. Según sus palabras, Colombia estaría en la mira por su rol en el narcotráfico, Cuba por su crisis política y económica, y Groenlandia por su valor estratégico en el Atlántico Norte. Estas afirmaciones encendieron alarmas en América Latina y en Europa, donde se interpretan como un intento de expansión de la influencia estadounidense.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a insistir en su reclamo sobre Groenlandia, al señalar que la isla ártica es “estratégica para la seguridad nacional” y que se encuentra “llena de barcos rusos y chinos”. Sus declaraciones, realizadas a bordo del Air Force One, reavivaron la polémica sobre una posible anexión del territorio, que pertenece a Dinamarca bajo régimen de autonomía. Trump incluso ironizó sobre la gestión de Copenhague en materia de defensa, al afirmar que “para reforzar la seguridad en Groenlandia, han añadido un trineo tirado por perros más”. La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, respondió con firmeza y pidió a Washington “poner fin a las amenazas contra un aliado históricamente cercano”. Recordó que Groenlandia “no está en venta” y que forma parte de la OTAN bajo soberanía de Dinamarca. La postura de Trump, que justifica su interés en la isla por razones de seguridad y por el rol de la Unión Europea, fue calificada por Frederiksen como “sin sentido”, dejando en evidencia la tensión diplomática que sus palabras generan. La ONU y la mirada de los especialistas La ONU expresó su preocupación por la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela y por las amenazas hacia otros países. El secretario general António Guterres advirtió: “La soberanía de los Estados no puede ser vulnerada bajo argumentos de seguridad nacional. Este precedente es peligroso para el derecho internacional”. Especialistas en política internacional también analizaron el impacto de las declaraciones de Trump. El analista argentino Juan Battaleme sostuvo que “Estados Unidos busca reafirmar su influencia en el hemisferio occidental y limitar la presencia de China y Rusia, pero lo hace a costa de generar inestabilidad regional”. Por su parte, la politóloga María Esperanza Casullo señaló: “La doctrina de seguridad nacional que impulsa Trump es expansiva y puede derivar en conflictos graves en América Latina. La región enfrenta un escenario de alta incertidumbre, con riesgos de escalada militar y crisis diplomáticas”.

Delcy Rodríguez y el llamado a cooperar

En medio de este escenario, la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, sorprendió con un mensaje conciliador hacia Washington. “Estamos dispuestos a trabajar en conjunto con Estados Unidos en áreas estratégicas, siempre que se respete nuestra soberanía”, expresó en conferencia de prensa. Su invitación busca abrir un canal de diálogo tras la salida de Maduro, aunque Trump respondió exigiendo “acceso total” a los recursos energéticos venezolanos, lo que deja en evidencia la tensión entre ambas posturas.

Por su lado, la líder opositora María Corina Machado también se pronunció sobre las declaraciones de Trump, quien aseguró que ella “no está apta para liderar la transición en Venezuela”. Machado respondió con firmeza: “La decisión sobre el futuro de Venezuela corresponde a los venezolanos, no a Washington”. Con estas palabras, marcó distancia de la intromisión estadounidense y defendió la autonomía de la oposición en el proceso de transición política.