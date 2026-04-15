¿Sos argentino y vivís en España? Mirá las nuevas reglas para extranjeros

El gobierno español lanzó una regularización extraordinaria que permitirá a miles de inmigrantes sin papeles acceder a residencia y trabajo por un año.

Si sos argentino y vivís en España, o tenés algún familiar o amigo allí, esta noticia puede interesarte: el Consejo de Ministros español aprobó una regularización extraordinaria que beneficiará a miles de personas en situación irregular. Se trata de un permiso de residencia temporal con derecho a trabajar en cualquier sector durante un año.

La medida, que podría alcanzar a entre 500.000 y 850.000 inmigrantes, busca dar estabilidad a quienes ya residen en el país y trabajan en la informalidad. Según el gobierno de Pedro Sánchez, el objetivo es “integrar y dar derechos básicos a quienes forman parte de la sociedad española”.

Requisitos principales

Para acceder a la regularización, los solicitantes deberán cumplir con condiciones específicas:

Haber residido en España antes del 1 de enero de 2026 .

. No tener antecedentes penales en España ni en el país de origen.

en España ni en el país de origen. Acreditar arraigo o vínculos sociales, familiares o laborales .

. En el caso de quienes pidieron asilo o protección internacional, se aplicarán criterios diferenciados.

📃Ya se ha aprobado el procedimiento de regularización extraordinaria de migrantes 📌Para solicitantes de protección 📌Y para personas que llevan en Estancia desde antes del 1 enero, con permanencia continuada 5 meses en el momento de la solicitud 📌Sin antecedentes penales🧵 pic.twitter.com/buFrjLB0Ik — Ministerio Inclusión Seguridad Social Migraciones (@inclusiongob) April 14, 2026

Procedimiento y plazos

El proceso se pondrá en marcha en los próximos días, una vez publicado el decreto en el Boletín Oficial. Los trámites se realizarán en las Oficinas de Extranjería o mediante cita previa online. La autorización tendrá una vigencia inicial de un año, con posibilidad de renovación según la evolución del plan de integración.

Miles de argentinos que viven en España sin papeles podrán acceder a esta regularización. Para muchos, significa la posibilidad de conseguir un empleo formal, acceder a servicios básicos y dejar atrás la incertidumbre de la irregularidad.

Debate político y social

La iniciativa fue celebrada por organizaciones sociales y ONG que trabajan con migrantes, aunque también generó críticas en sectores opositores. Desde el gobierno se defendió la medida como parte del Plan de Integración y Convivencia Intercultural, que busca fortalecer la cohesión social.

Un cambio histórico

La regularización masiva no implica una nueva ley de extranjería, sino una modificación excepcional del reglamento vigente. Es un paso que marca un antes y un después para miles de familias inmigrantes que ahora podrán proyectar su vida en España con mayor seguridad.