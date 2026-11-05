Renunció el presidente de Paraguay: ¿qué pasa en el vecino país?

La crisis bancaria de Ueno Bank, que dejó a millones de paraguayos sin acceso inmediato a sus ahorros, desató una fuerte disputa política. El Partido Colorado anunció su apoyo al juicio político contra Santiago Peña, mientras crecen las protestas y los reclamos para que deje el poder.

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, renunció a su cargo en medio de una profunda crisis política y financiera desatada por la intervención de Ueno Bank. La decisión se conoció este jueves 5 de noviembre, mientras la Cámara de Diputados debatía un pedido de juicio político en su contra.

El mandatario comunicó su decisión a través de un mensaje grabado y difundido en sus redes sociales. En su discurso, explicó que dejaba el cargo con el objetivo de preservar la estabilidad del país, la paz social y las instituciones democráticas.

“Quiero pedir disculpas al pueblo si en algún momento he fallado. Nunca fue mi intención defraudar la confianza que depositaron en mí”, expresó Peña.

La renuncia llegó después de que el gobernante Partido Colorado, liderado por el expresidente Horacio Cartes, anunciara que acompañaría el pedido de juicio político. También había recibido fuertes cuestionamientos de legisladores oficialistas y opositores, además de reclamos de distintos sectores de la sociedad.

Mensaje del Presidente de la República, Santiago Peña, al pueblo paraguayo. https://t.co/RBz6IfFV9L — Santiago Peña (@SantiPenap) November 5, 2026

La crisis bancaria que provocó la renuncia de Santiago Peña

La crisis se desató el martes, cuando el Banco Central del Paraguay (BCP) dispuso la intervención y el proceso de resolución de Ueno Bank por problemas de solvencia.

La entidad financiera concentra los depósitos de alrededor de tres millones de personas, casi la mitad de la población del país. La decisión provocó la suspensión de sus servicios y dejó a miles de ahorristas sin acceso inmediato a sus cuentas y fondos.

El escándalo también tuvo consecuencias dentro de las instituciones. El titular del Banco Central, Carlos Carvallo, presentó su renuncia a pedido de Peña, mientras que ocho directivos de la entidad fueron detenidos, entre ellos su presidente, Miguel Vázquez.

Además, la Fiscalía abrió una investigación sobre las presuntas irregularidades vinculadas con el funcionamiento del banco.

Ueno Bank también administraba importantes recursos públicos y previsionales, lo que amplió el alcance de la crisis y generó cuestionamientos sobre los controles del sistema financiero.

Por qué Santiago Peña enfrentaba un juicio político

La oposición presentó un pedido de juicio político contra Peña y el vicepresidente Pedro Alliana por presunto mal desempeño de sus funciones y posibles conflictos de intereses.

Uno de los principales cuestionamientos estaba relacionado con los vínculos comerciales que el presidente mantuvo con el grupo empresarial que controlaba Ueno Bank. Peña había sido accionista de Ueno Holding y mantuvo su relación comercial con el Grupo Vázquez hasta marzo de 2025.

Los legisladores también cuestionaron las decisiones regulatorias del Gobierno y el destino de los fondos públicos y previsionales depositados en la entidad.

El clima político se agravó cuando el Partido Colorado anunció que acompañaría el proceso de juicio político. Antes del debate parlamentario, diputados de distintas bancadas gritaron “Fuera Santi” en el recinto.

La renuncia del mandatario se conoció mientras avanzaba la sesión extraordinaria en el Congreso y después de que el presidente del Senado, Basilio Núñez, también reclamara públicamente su salida.

Qué pasará ahora en Paraguay

Santiago Peña había asumido la Presidencia en agosto de 2023 y tenía mandato hasta 2028. Su renuncia abre un nuevo escenario institucional para Paraguay, que deberá resolver la sucesión presidencial de acuerdo con lo establecido en su Constitución.

En su mensaje de despedida, el mandatario sostuvo que tomó la decisión pensando en el futuro del país y en la necesidad de preservar sus instituciones.

La prioridad ahora será resolver la situación de los ahorristas afectados por la caída de Ueno Bank, mientras avanzan las investigaciones judiciales para determinar las responsabilidades por el escándalo financiero.