Paraguay: el Senado destituyó a Santiago Peña y Pedro Alliana asumirá la Presidencia

El mandatario fue apartado del cargo por 44 votos a favor y ninguna oposición, en medio del escándalo por el colapso de Ueno Bank. Había presentado su renuncia, pero el Congreso avanzó con el juicio político para evitar que conservara fueros como senador vitalicio.

El Senado de Paraguay destituyó este viernes 6 de noviembre al presidente Santiago Peña, en una decisión que sacudió el escenario político de ese país y puso fin anticipadamente a su mandato. La votación terminó con 44 votos a favor de la destitución y ningún rechazo. El senador restante estuvo ausente. La decisión se tomó en el marco del juicio político impulsado contra el mandatario por presunto mal desempeño de sus funciones, en medio de la crisis financiera y política desatada por el colapso de Ueno Bank, que dejó a millones de clientes sin acceso a sus cuentas y ahorros.

Con la destitución, Pedro Alliana, hasta ahora vicepresidente, deberá asumir la conducción del Poder Ejecutivo y completar el período constitucional, que finaliza en agosto de 2028. Al cierre de esta información, los reportes disponibles confirmaban su sucesión, aunque todavía no daban por concretado el acto de juramento.

Peña se convirtió en el segundo presidente paraguayo destituido mediante un juicio político desde el regreso de la democracia, después de Fernando Lugo, quien fue apartado del cargo en junio de 2012.

La renuncia de Santiago Peña que el Congreso no aceptó

La salida de Peña comenzó a definirse el jueves, cuando el mandatario presentó formalmente su renuncia a la Presidencia, en medio de la pérdida de respaldo político dentro de su propio partido.

Sin embargo, el Congreso no aceptó su dimisión y decidió continuar con el juicio político. La discusión tenía una implicancia institucional importante: si Peña renunciaba y su salida era aceptada, podía acceder a una banca como senador vitalicio, con los fueros correspondientes.

La oposición cuestionó esa posibilidad y sostuvo que el mandatario debía ser sometido al procedimiento constitucional para que pudiera responder por las acusaciones vinculadas con el caso Ueno Bank.

Antes de la votación definitiva, Peña había solicitado una prórroga de 72 horas para preparar su defensa. Argumentó que había recibido la notificación del libelo acusatorio a las 22.15 del jueves, junto con un expediente que incluía alrededor de 300 fojas de anexos, y que no contaba con tiempo suficiente para analizar las pruebas.

El Senado rechazó el pedido y avanzó con el proceso. Aunque Peña no se presentó personalmente, sus abogados, Ricardo Preda y Adolfo Ferreiro, acudieron al Congreso para ejercer su defensa y cuestionaron los plazos establecidos.

Minutos antes de la votación, Peña volvió a expresarse en sus redes sociales. “Presenté mi renuncia para evitar más daño al país“, escribió en un mensaje publicado en X.

De qué acusaron a Santiago Peña en el juicio político

El proceso contra el ahora exmandatario estuvo relacionado con las presuntas irregularidades que rodearon a Ueno Bank, una entidad financiera intervenida por el Banco Central de Paraguay después de que se detectaran problemas graves en su situación de solvencia.

Entre los cuestionamientos incluidos en la acusación se mencionaron posibles conflictos de intereses por los vínculos empresariales que Peña tuvo con el grupo relacionado con el banco, la designación de autoridades regulatorias y la concentración de fondos públicos y previsionales en la entidad.

También se investigó el manejo de recursos del Instituto de Previsión Social (IPS), que habría mantenido importantes depósitos en Ueno Bank.

Peña negó haber cometido irregularidades y sostuvo que el caso debía resolverse en el ámbito judicial. La destitución mediante juicio político no implica, por sí sola, una condena penal: las eventuales responsabilidades deberán determinarse en las investigaciones correspondientes.

El colapso de Ueno Bank que desató la crisis en Paraguay

La crisis financiera que terminó impactando directamente en el Gobierno paraguayo comenzó con la intervención de Ueno Bank, una entidad que tenía cerca de 2,9 millones de clientes.

La decisión del Banco Central dejó a miles de personas sin posibilidad de acceder a sus ahorros y generó preocupación por los fondos públicos y previsionales depositados en la entidad.

El organismo regulador detectó que el índice de solvencia del banco había caído por debajo de la mitad del mínimo exigido por la normativa. A partir de esa situación, dispuso el procedimiento de resolución de la entidad y se iniciaron investigaciones sobre sus directivos.

El conflicto provocó protestas de ahorristas en Asunción y fuertes cuestionamientos al Gobierno. Entre los afectados hay trabajadores, jubilados y familias que dependían de esos fondos para afrontar sus gastos cotidianos.

La crisis también derivó en investigaciones penales y en medidas contra directivos de la entidad financiera.

Quién es Pedro Alliana, el nuevo presidente de Paraguay

Tras la destitución de Santiago Peña, Pedro Alliana deberá asumir la Presidencia de Paraguay y completar el mandato que se extiende hasta el 15 de agosto de 2028.

Alliana pertenece al Partido Colorado y fue vicepresidente durante el Gobierno de Peña. Antes de llegar al Ejecutivo, ocupó distintos cargos políticos, entre ellos la presidencia de la Cámara de Diputados.

Además, la salida de Peña dejará vacante la Vicepresidencia. Como el período constitucional se encuentra en sus últimos dos años, será el Congreso el encargado de definir quién ocupará ese lugar, de acuerdo con el mecanismo previsto en la Constitución paraguaya.